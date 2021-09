Mit Mühe und dank Leistungssteigerung: TSV siegt in Sindelfingen

In der Fußball-Verbandsliga musste der TSV Essingen am Mittwochabend die lange Reise antreten, um beim VfL Sindelfingen anzutreten. Am Ende hat die von Simon Köpf und Thomas Traub betreute Mannschaft diese Strapazen gut weggesteckt und sich mit 2:1 durchsetzen können. „Die zweite Halbzeit war deutlich besser als die erste, in der wir noch zu passiv gewesen sind. Am Ende war das ganz klar ein Arbeitssieg, den wir aber natürlich gerne mitnehmen“, resümierte TSV-Abteilungsleiter Joachim Kiep.

Die Gäste kamen gut in die Partie. Tim-Ulrich Ruth verfehlte das Gehäuse jedoch knapp verfehlte (6.) Doch auch die Sindelfinger tauchten gefährlich in der Offensive auf. Der Sindelfinger Verteidiger Yannick Sagert, der auch mal kurze Zeit das Essinger Trikot trug, verschätzte sich etwas, so dass Gilés Sanchez freie Bahn hatte und eiskalt zum 1:0 einnetzen konnte (15.).

Nach einem Freistoß von Patrick Funk schraubte sich Coban hoch, sein Versuch aber war zu schwach, so dass Sindelfingens Schlussmann Alexander Bachmann keine Mühe hatte (20.). Kurz darauf musste VfL-Stürmer Oliver Glotzmann, vor dem Essingens Co-Trainer Simon Köpf ausdrücklich im Vorfeld gewarnt hatte, verletzt vom Feld. Das störte den VfL jedoch herzlich wenig: Per Doppelpass spielten sich die Sindelfinger vorbei an Coban und Ruth, so dass Wetsch den Ball flach in die Mitte bringen konnte. Dort wartete Sascha Häcker, der den Ball zum 1:1 nur noch einzuschieben brauchte (24.). Essingen probierte es mit Standards. Eine Ecke von Funk wuchtete Camara über das Sindelfinger Gehäuse (33.). Auf der anderen Seite war es ebenfalls eine Standardsituation, die für Gefahr sorgte. Danach wurde es hektisch, kleinere Fouls bestimmten die Szenerie, Spielfluss: Fehlanzeige.

In der 63. Minute wurde Bastian Joas eingewechselt, in der 64. Minute jubelte Joas dann, doch was war passiert? Auf der rechten Außenbahn hatte sich Ruth stark durchgetankt und eine Flanke maßgerecht für Coban serviert. Dessen Kopfball war diesmal stark, der Ball aber prallte vom Innenpfosten zurück ins Feld. Dort aber stand der eben eingewechselte Joas, der zum 2:1 abstaubte (64.). Geschlagen gegeben hatte sich Sindelfingen aber längst nicht. Nach einer Ecke köpfte Häcker neben das TSV-Tor (74.). Endrit Syla dann verzog einen Freistoß recht deutlich (78.). Der VfL machte weiter Druck, Essingen verteidigte nur noch und hatte vor allem eine Vielzahl an Ecken zu überstehen. Diese Druckphase der Gastgeber aber eröffnete Räume für den TSV. Joas und Gilés Sanchez kombinierten sich stark nach vorne. Am Ende dieser Kombination war es der mitgelaufene Coban, dessen Drehschuss Bachmann aber parieren konnte (88.). Es wäre die Entscheidung gewesen, doch auch so nahm der TSV die drei hart umkämpften Punkte mit.