Ein Raubüberfall hat sich am Donnerstag gegen 17. 15 Uhr in der Straßenunterführung in Richtung Taubental ereignet. Ein unbekannter Mann nötigte zwei Jugendliche nach mehreren Schlägen dazu, in Richtung Fußweg beim Fehrleparkhaus zu laufen. Dort wurde einer der Jugendlichen von einem weiteren Täter, nach Polizeiangaben vermutlich türkischer Herkunft, aufgefordert, seinen Geldbeutel auszuhändigen.

Nachdem dieser ihm einen geringen Geldbetrag übergab, holte sich der Täter noch Münzgeld aus der Jackentasche und schubste den Jugendlichen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, obwohl die Täter mit einem Messer bewaffnet waren.

Der Täter wird als dunkelhaarig und mit dunklem Dreitagebart beschrieben. Bei der Tat soll er eine gelbe Jacke getragen haben. Die Tat soll von einer Frau aus dem zweiten Stock des Parkhauses beobachtet worden sein.

