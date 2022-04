Mit Leidenschaft für synthetische Kraftstoffe

„Hätten wir die synthetischen Kraftstoffe in den letzten Jahren mit dem gleichen Ehrgeiz vorangebracht wie die E-Mobilität, sähe unsere Abhängigkeit von autokratischen Ländern bei den Kraftstoffen heute anders aus!“ Mit dieser Botschaft fasst der Landtagsabgeordnete Winfried Mack seine Diskussionsveranstaltung im AAccelerator in Aalen zum Thema synthetische Kraftstoffe zusammen. Das ideologische Ausbremsen einer für die ganze Welt wichtigen Technologie führe laut Mack nicht zu einer Energiewende, sondern zu Stillstand. Für alle Experten sei klar, dass die E-Mobilität nur ein Teil der Lösung sei.

Professor Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut of Technology (KIT), bringt es auf den Punkt: „Wir brauchen in Deutschland und Europa wieder Technologiefreiheit. Den Verbrennungsmotor wird es auch in Zukunft geben. Denken wir nur an Afrika oder Südamerika, wo es kaum eine E-Ladeinfrastruktur geben wird. Oder an Asien, wo der Verbrennungsmotor auch in Zukunft weiterentwickelt und produziert wird“. Die Frage sei damit, so Koch, ob der beste Verbrenner in Zukunft noch in Deutschland entwickelt werde oder eben in China. Koch kämpft seit Jahren für den Einsatz der synthetischen Kraftstoffe als wichtige Technologiesäule und für die weitere Forschung und Entwicklung der Verbrennungsmotoren hier in Deutschland. Entscheidend für ihn sei immer auch die soziale Komponente. „Setzen wir ausschließlich auf das E-Auto, werden sich die, die bisher einen günstigen Gebrauchtwagen für wenige Tausend Euro gekauft haben, in Zukunft kaum noch ein vollwertiges Auto mehr leisten können. Diese günstigen Gebrauchten wird es dann einfach bei uns nicht mehr geben,“ und damit komme für viele in Europa auch das Ende der individuellen Mobilität, so Koch. „Genau deshalb, aus rein ideologischen Gründen, wollen manche ein faktisches Verbrenner-Verbot in der EU ab 2035 durchsetzen“, betont Mack. Dies müsse gestoppt werden.

Auch Björn Noack, Director Sustainable Mobility Strategy bei der Robert Bosch GmbH, sieht in diesem drohenden Verbotsbeschluss der EU eine weitreichende Wirkung. „Dieses Verbot bedeutet, dass die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in der EU ab 2035 nicht mehr verkauft werden dürfen. Entwickelt und produziert werden sie aber weiterhin, denn die weltweite Nachfrage bleibt bestehen“, so Noack. „Verabschieden wir uns hier von den Kompetenzen und Fertigkeiten, wird Deutschland als Automobilstandort für diese Antriebe abgehängt. Damit fallen Arbeitsplätze bei Herstellern und Zulieferern weg, die nicht im gleichen Maße durch Elektrofahrzeuge kompensiert werden können“, so der Bosch-Experte.

„Die Tankfüllung ist das Problem, nicht der Motor“, betont auch der Innovationsmanager und Leiter des Innovationszentrums an der Hochschule Aalen, Andreas Ehrhardt. Derzeit gebe es in Deutschland 48 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor, weltweit 1,4 Milliarden, einschließlich der gesamten Infrastruktur. Für diese Fahrzeuge brauche es schnellstmöglich eine Lösung, um klimaneutral zu fahren. Und für Lkw, Flugzeuge und Schiffe werde es in absehbarer Zukunft keine batterieelektrische Lösung geben.

Laut Roland Weissert, Geschäftsführer der EDi Energie Direkt Hohenlohe, vertreibt seine Firma seit sechs Jahren synthetische Kraftstoffe. In Deutschland sei es nur wenigen Fahrzeugen erlaubt, diese zu tanken, zum Beispiel Land- und Arbeitsmaschinen oder Fahrzeuge, die unter das ,Saubere--Beschaffungsgesetz’ fallen. Alle anderen müssten fossile Kraftstoffe tanken, obwohl es eine Alternative auf dem Markt gebe.

Ein ganz praktisches Beispiel für die Produktion von synthetischen Kraftstoffen lieferte Jürgen Thormann, verantwortlich für neue Technologien bei Schwenk Zement. Die Zement-Industrie ist eine der energieintensivsten Branchen und gleichzeitig für rund sieben Prozent der weltweiten CO2-Emmissionen verantwortlich. Laut Thormann soll in Heidenheim-Mergelstetten eine vollkommen neue Anlage zur Zementproduktion entstehen. Vereinfacht gesagt, wird das bei der Zementproduktion entstehende CO2 eingefangen und für die Produktion von synthetischem Flugkerosin verwendet, das der Flughafen Stuttgart und andere dann abnehmen könnten. „CO2 wird somit zum Wertstoff und es entsteht ein nachhaltiger Kraftstoff für Flugzeuge“, betont Thormann.