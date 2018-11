Mit Löwenherz und Technik

Die Wettkämpfer des Ellwanger DSN (DukeSportsNeumeier) haben an den Bregenz Open/World Cup der Verbände WMAC und WKU teilgenommen. Insgesamt nahmen Kampfsportler aus zwölf Nationen mit über 850 Starts teil.

Der gerade mal achtjährige Levent Steinhauer startete in der Kategorie Leichtkontakt -30 Kilogramm (kg). Dass er ein Löwenherz hat, bewies er schon auf mehreren Wettkämpfen. In Bregenz gelang es ihm zudem, die vereinbarte Kampfstrategie erfolgreich umzusetzen und stellte seine verbesserte Technik unter Beweis. Steinhauer beendete den Wettkampf als Vizemeister und kann damit sehr stolz auf sich sein.

Die 15-jährige Kristin Merz, die inzwischen auf fünf Jahre Wettkampferfahrung zurückblicken kann, startete gleich in zwei Kategorien. In ihrer Hauptdisziplin ließ sie keinen Zweifel aufkommen und überzeugte das Kampfgericht in allen Kämpfen. Sie wurde in der Kategorie Leichtkontakt -50 kg verdient World-Cup-Siegerin. In der Kategorie Kick Light -50 kg, in der zusätzlich Low-Kicks erlaubt sind, startete Merz zum zweiten Mal. Sie sammelte hier wertvolle Erfahrungen und unterlag im Halbfinale ihrer erfahreneren Kontrahentin – Bronzemedaille. Edwin Balles, 17 Jahre, startete freiwillig bei den Erwachsenen und trat in der Gewichtsklasse -85 kg an. Zum ersten Mal startete er im Vollkontakt. Mit unglaublicher Power setzte er deutliche und harte Treffer. Besonders eindrucksvoll waren seine Rundkicks und die Körperhaken. Auf diese Weise gelang ihm sogar der Einzug ins Finale. Hier ging ihm allerdings die Kraft aus und er unterlag einem erfahrenen Kontrahenten. Stolz konnte er Silber entgegen nehmen. Teresa Hentschel wagte mit 22 Jahren ihr Wettkampfdebüt und wollte in der Kategorie Leichtkontakt -55 kg starten, jedoch wurde sie mangels Gegnerinnen hochgestuft.

Lindner nimmt Erfahrung mit

In der Klasse -60 kg zeigte sie schöne Kick- und Schlagkombinationen in sauberer Ausführung. Das Halbfinale entschied jedoch ihre österreichische Gegnerin für sich und Hentschel erreichte somit Bronze. Der erfahrene 32-jährige Wettkämpfer Bernd Lindner startete gleich in zwei Ringsportkategorien. Im Vollkontakt zeigte er saubere Techniken in vielseitigen Kombinationen. Im Halbfinale ging der Sieg aber an seinen Kontrahenten und Lindner konnte hier die Bronzemedaille erreichen. Im K1 traf Lindner gleich im Viertelfinale auf den späteren Turniersieger. Es reichte in dieser Kategorie für keine Platzierung auf dem Treppchen, aber das war ein Fight, auf den man stolz sein kann und die Erfahrung nimmt einem keiner.

„Das war ein sehr schönes und erfolgreiches Event für uns zum Saisonabschluss“, fasst Trainerin und Coach Sarah Neumeier die Ergebnisse zusammen. Das Wettkampfteam startet jetzt in die wohlverdiente Winterpause. Im Frühjahr 2019 geht es wieder frisch ans Werk. Studioinhaber und Cheftrainer Daniel Neumeier kündigt an, dass die Ellwanger Kampfsportler mit einem noch größeren Wettkampfteam an den Start gehen. „Es sind einige vielversprechende Talente in unseren Reihen, die nächstes Jahr zu den Wettkämpfern dazu stoßen werden“, so Neumeier. Die erneute Zielsetzung ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaften der WKU, auf der die Kampfsportler bereits seit Jahren erfolgreich Titel sammeln konnten.