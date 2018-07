Mit halbem Kader voll auspowern

Nach dem Duell gegen den Fußball-Oberligisten Göppinger SV ist vor dem Duell gegen den Oberliganeuling Normannia Gmünd für den eine Klasse tiefer angesiedelten TSV Essingen. „Es ist natürlich toll, wenn wir in der Vorbereitung die Möglichkeit bekommen, gegen Oberligisten testen zu können, wenngleich mir auch eine ganze Latte an Spielern nicht zur Verfügung steht“, sagt TSV-Trainer Erdal Kalin vor dem Duell mit dem Nachbarn. Anstoß dieser Testspielpartie ist im Schwerzer in Gmünd um 19 Uhr.

Kapitän Simon Köpf wird mit einem Muskelfaserriss noch länger ausfallen, Nico Zahner und Tim-Ulrich Ruth sind nach ihren langwierigen Verletzungen noch nicht bereit für einen Einsatz, José Gurrionero hat sich gegen Göppingen einen Pferdekuss eingehandelt und Philipp Rogalsky ist krank. Dazu hat Julian Biebl eine Sportprüfung, Christian Essig ist bei einem Trainerlehrgang und Thorben Joos weilt im Urlaub. „Ergebnisse in der Vorbereitung sind ein Muster ohne Wert, wichtig ist, was in den Pflichtspielen passiert. Der eine oder andere wird in dieser Partie durchspielen müssen, aber so ist das nun einmal in der Vorbereitung“, sagt Kalin, der sich zwar auf dieses Duell freut, diesen Test jedoch als zusätzliche „Ausdauereinheit“ ansieht. „Wir arbeiten im Training aktuell sehr akribisch, vor allem im konditionellen und athletischen Bereich, deswegen werden einige Spieler auch mal müde sein“, sagt Kalin.

Aufgrund der ausgedünnten Personaldecke werde er den einen oder anderen Akteur auf einer für ihn ungewohnten Position spielen lassen, das kündigte Kalin bereits an. Erst gegen Göppingen hat Christian Essig mangels Alternativen die Innenverteidigerposition bekleidet „und das hat er richtig gut gemacht“, so sein Trainer. Das Zusammenspiel der vielen Neuen und der Arrivierten klappe auch von Einheit zu Einheit besser, freut sich der TSV-Trainer: „Dazu tragen beide Seiten bei.“ Dazu beitragen wird dann sicherlich auch der Test gegen die Normannia.