Mit Haferflocken in die „Höhle der Löwen“

Christina Schwarz hat sich in die „Höhle der Löwen“ gewagt. Die 30-Jährige, die unter anderem in Aalen studiert und gearbeitet hat, ist am Montag, 7. Juni, um 20.15 Uhr im gleichnamigen Vox-Format zu sehen. In der Show stellen Gründer, Start-up-Unternehmer und Erfinder ihre innovativen Produkte vor und versuchen, Investoren für ihre Ideen zu finden. Christina Schwarz will mit ihren Frühstücksprodukten namens „FitOaty“ durchstarten. Darum möchte sie von den „Löwen“ Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler, 80 000 Euro Kapital. Im Gegenzug bietet sie 25 Prozent ihrer Unternehmensanteile.

Vor etwa sieben Jahren hat Christina Schwarz, die in Villingen-Schwennigen geboren ist, angefangen, intensiv Sport zu treiben. Während ihres Bachelor-Studiums in Pforzheim beginnt sie mit Kraftsport. Und das sehr erfolgreich. Bald nimmt sie an Bodybuildingwettbewerben in der Bikini-Klasse (Anfänger-Klasse) teil. Zweimal erreicht sie den ersten, einmal den zweiten und einmal den dritten Platz. Durch ihre Faszination für den Kraftsport beginnt die Athletin, sich auch mit Ernährung zu beschäftigen. „Ich habe mir mein Frühstück immer aus Haferflocken, Obst, Nüssen und Proteinen selbst gemacht. Das war oft zeitaufwändig, so dass ich nach einer fertigen To-Go-Variante gesucht habe“, erzählt Schwarz. Fündig wird sie nicht. „Es gibt zwar fertige Müslis, aber da muss man entweder noch Komponenten wie Milch oder frisches Obst vor dem Verzehr zugeben oder sie sind viel zu sahnig und überzuckert“, so Schwarz.

Was genau sie herstellen will, wusste sie nicht gleich von Anfang an. Zunächst hat sie angefangen zu bloggen und auf Instagram Bilder ihres Frühstücks zu posten. Die erste Idee war eine Systemgastronomiekette mit Müsli zu gründen. Um ihr Vorhaben professionell anpacken zu können, entscheidet sie sich schließlich für den Masterstudiengang Business Development / Produktmanagement und Start-up-Management an der Hochschule Aalen.

Währenddessen feilt sie an ihrer Idee. Heraus kommt schließlich „FitOaty“, eine Portion Frühstück aus Haferflocken, Früchten und Chiapudding. Nach dem Abschluss ihres Studiums arbeitet sie noch weiter an der Hochschule. Seit Januar 2021 widmet sie sich ausschließlich ihrem eigenen Unternehmen, das bisher noch keine Umsätze macht.

Finanziert hat sie „FitOaty“ bisher komplett selbst. „Immer wenn ich durch Ersparnisse und Nebenjobs ein wenig Geld auf der Seite hatte, bin ich zum Beispiel auf Messen gegangen und habe die Leute dort meine Produkte probieren lassen, um zu erkennen, was man noch verbessern muss“, erzählt Christina Schwarz. Ein großes Thema war auch das Haltbarmachen der Produkte. „Hier habe ich mit dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik zusammengearbeitet. FitOaty wird mit Druck anstatt mit Hitze, wie die meisten Produkte, haltbar gemacht“, sagt die Gründerin. Wo liegen hier die Vorteile? „Dadurch bleiben die Vitamine erhalten. Vitamin C zum Beispiel ist ein hitzelabiles Vitamin, das durch das Erhitzen verloren gehen würde. Zudem sehen die Produkte so appetitlicher aus. Denn durch das Haltbarmachen mit Druck verändert sich die Konsistenz und Farbe der Früchte nicht. Nach dem Erhitzen würden die Früchte aussehen wie brauner Babybrei“.

Das Haltbarmachen mit Druck sollte noch zu einem größeren Problem führen: „Während einer Testproduktion haben wir festgestellt, dass die geplante Verpackung nicht mit dem Verfahren kompatibel ist. Also musste eine neue Verpackung kreiert werden. Das hat mich fast ein halbes Jahr zurückgeworfen“, so Christina Schwarz.

Eines Tages meldet sich die Produktionsfirma von „Die Höhle der Löwen“ bei der jungen Gründerin und fragt an, ob sie nicht Lust hätte, sich zu bewerben. „Es war natürlich wahnsinnig interessant dahin zu gehen. Einerseits hat man die Chance auf Investoren, zudem ist natürlich allein die Teilnahme ein riesen Marketing-Effekt“, so Schwarz. Trotzdem zögert sie zunächst. Denn es gab zwar eine Idee und ein Produkt, aber weder einen Hersteller noch eine definierte Lieferkette.

„Das war ein Teufelskreis. Denn Hersteller wollen ja immer, dass man eine bestimmte Menge abnimmt. Da mein Produkt aber ein relativ kurzes Mindesthalbarkeitsdatum hat, kann man es nicht lange lagern. Auch darf die Kühlkette nicht unterbrochen werden. So müsste man also zunächst einen Vertriebskanal aufbauen, was wiederum ohne hergestellte Produkte nicht möglich ist“, erklärt die 30-Jährige.

So entscheidet sie sich über ihren Schatten zu springen, und sich bei den „Löwen“ zu bewerben. Eine gute Entscheidung, wie sich heraus stellt. „Allein die Teilnahme an der Show hat mir so manche Türe geöffnet“, verrät sie. Ob sie Investoren gefunden hat, darf Christina Schwarz noch nicht verraten. Denn gedreht wurde schon Mitte des vergangenen Jahres in einem Kölner Studio.

Um 4.30 Uhr morgens geht es los: „Ich war noch nie in meinen Leben so aufgeregt“, erzählt die Unternehmerin. Erst interviewt sie der Moderator, dann betrachtet man zusammen das TV-Set und schließlich geht es wirklich in die „Höhle“. „Das ist alles so schnell gegangen, ich hatte danach einen totalen Blackout und bin jetzt selbst gespannt, wie mein Auftritt im Fernsehen rüberkommt“, so Schwarz.

Obwohl bereits vor einem Jahr gedreht wurde, war zunächst nicht sicher, ob sie es in die Show schafft. „Dass man teilnimmt heißt noch nicht, dass es auch ausgestrahlt wird. Da bekommt man rund drei Wochen im Voraus Bescheid“, wie Schwarz erzählt. Wenig Vorlauf für die Produkion also. Denn nach der Ausstrahlung rechnet sie mit vielen Bestellungen. Im Moment vertreibt die junge Gründerin ihr Produkt noch ausschließlich über ihre Website www.fitoaty.com. Auf lange Sicht möchte sie es allerdings im Einzelhandel anbieten. „Denn Frühstück muss der Kunde da kaufen können wo er es braucht, nämlich unterwegs“, so Schwarz.