Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Samstag mit dem Fahrzeug eines 41-Jährigen zusammen gestoßen. Der 72-Jährige fuhr auf der Gartenstraße in Richtung Hofherrnweiler und wollte nach links in das Gelände einer Tankstelle einbiegen. Er übersah das Auto des 41-Jährigen und stießt damit zusammen. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro.