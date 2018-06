Mit Frühsport in den Tag

Natürlich haben die Kicker des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Samstagabend wie Millionen Menschen das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Fernsehen geschaut. Der Fokus liegt seit Samstagmittag aber auf die eigene Leistung. Nach der Leistungsdiagnostik, die am Mittwoch begann, arbeiten die Heidenheimer im Trainingslager in Geinberg/Oberöstereich an Grundlagen-Ausdauer gepaart mit Teambuilding-Einheiten - natürlich auch mit Ball. Die sechswöchige Vorbereitung auf die Saison läuft.

Der FCH reiste mit einem 28-köpfigen Kader (27 Profis und U19-Keeper Dijon Ramaj) nach Österreich. Neu im Team: Dieter Jarosch als zweiter Co-Trainer. Der 37-Jährige 37-Jährige trug von 2007 bis 2014 bereits selbst das FCH-Trikot. Bis Donnerstag stehen täglich drei bis vier Einheiten an - beginnend mit dem Frühsport um 7 Uhr. Das erste öffentliche Mannschaftstraining folgt am kommenden Samstag um 10 Uhr in Heidenheim. Am gleichen Tag (17 Uhr) steigt auch das erste Testspiel bei den Sportfreunden Fleinheim.