Mit Fahrrad oder Bus: Zu den Reichsstädter Tagen am besten ohne Auto

Das Thema Nachhaltigkeit prägt den Alltag allen Ortens. Gerade in Zeiten des Klimawandels und steigender Kraftstoffpreise möchte die Stadt Aalen die Bürgerinnen und Bürger Aalens darin bestärken, die Reichsstädter Tage mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr zu besuchen.

Der starke Partner in Sachen Fahrradparkplatz ist auch in diesem Jahr der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). Dieser wird sich erneut um die Unterbringung und Bewachung der Fahrräder kümmern. Da davon auszugehen ist, dass 2022 noch mehr Bürgerinnen und Bürger mit dem Rad anreisen und mehr E-Bikes als 2019 erwartet werden, vergrößert sich der Parkplatz.

Es werden mehr Besucherinnen und Beuscher bei den Reichsstädter Tagen als üblich erwartet. Die Stadt hat sich in der Umsetzung, vor allem beim Transport der Besucherinnen und Besucher einige Hebel in Bewegung gesetzt. (Foto: Archiv: Thomas Siedler)

Deshalb wandert er in den östlichen Stadtgraben. Der Fahrradparkplatz wird am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr bewacht.

Damit möglichst viele Besucherinnen und Besucher ihre Autos zu Hause lassen, wird auch in diesem Jahr der „Reichsstädter Tage Bus-Pass“ als übertragbarer Fahrschein von Freitag ab 18 Uhr bis Sonntagabend auf allen Strecken im Stadtgebiet Aalen angeboten.

Bustickets und Haltestellen

Der Fahrschein wird von der Stadt Aalen und vom BdS-Gewerbe- und Handelsverein bezuschusst. Erwachsene bezahlen einmalig für die Fahrten 4,50 Euro, Kinder bis zu zehn Jahren 2,70 Euro und können dafür beliebig oft den Bus benutzen. Zusätzlich wird ein kostenloser Buspendelverkehr

vom Berufsschulzentrum

vom Aldi-Parkplatz in Wasseralfingen

von der Erlau (Parkplatz Aldi)

vom Firmenparkplatz RUD

vom Festplatz Unterrombach

und vom Parkhaus Rohrwang (gebührenpflichtig) in die Innenstadt angeboten.

Die Busse verkehren alle 15 beziehungsweise 20 Minuten am Samstag von 15 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Die Parkhäuser in der Innenstadt sind generell Tag und Nacht durchgehend (auch an Sonn- und Feiertagen) geöffnet.

Die Parkhäuser Reichsstädter Markt und Spritzenhausplatz sind an den Festtagen wie folgt geöffnet: Freitag, 9. September bis 1 Uhr; Samstag, 10. September bis 2 Uhr und am Sonntag, 11. September bis 20 Uhr. Um den Personen mit Handicap den Festbesuch zu erleichtern, stehen in den Tiefgaragen Parkplätze für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zur Verfügung.

Beim Buspendelverkehr werden Busse mit Rampe eingesetzt.