Der Zirkus Charles Knie gastiert von Dienstag, 2. Oktober, bis Donnerstag, 5. Oktober, auf dem Aalener Greutplatz. Die „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ verlosen für die Vorstellung am Dienstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr, zehn mal zwei Freikarten. Wer gewinnen und den Raubtierlehrer Alexander Lacey und seine Löwen live erleben will, ruft am Mittwoch, 26. September, um 13 Uhr, die Nummer 07361/570522 an.