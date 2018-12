Wenn die Chöre des Liederkranzes Unterrombach in Aktion treten, dann sind eine hohe musikalische Qualität und spürbare Freude am Singen garantiert. Nicht anders war es beim vorweihnachtlichen Konzert in der evangelischen Christuskirche.

Anfangs erfreuten die Kleinen des Liedergartens und der Kinderchor „Singbären“ unter Leitung von Kristin Schwarz die Besucher. Die quicklebendige Gruppe ließ voller Enthusiasmus das „Glöckchen“ erklingen, sang „Scheeflöckchen, Weißröckchen“ und fühlte sich in der „Weihnachtsbäckerei“ sehr wohl.

Der von Kristin Schwarz dirigierte Jugendchor ConTakt überzeugte mit sauberer Intonation und dynamischer Gestaltung der Chorsätze. Das Repertoire reichte vom gefühlvollen „Let’s sing a Song of Christmas“ über den rhythmischen „Jingle Bell Rock“ bis zum zauberhaften „O holy Night“.

Der junge Chor TonArt unter der Leitung von Bernhard Schwarz erwies sich als ausdrucksstarker und sehr homogener Klangkörper. Ganz gleich, ob beim melodiösen „Mary’s Boy Child“, beim schwungvollen „Joy to the World“ oder bei den Chorsätzen „Macht hoch die Tür“ und „Zu Bethlehem geboren“: Der Chor verbreitete vorweihnachtlichen Glanz.

In dieses Genre passte auch der Auftritt des gemischten Chores unter der Leitung von Ulrike Roth. Es erklangen „Es ist ein Ros entsprungen“, die geheimnisvolle „Heiligste Nacht“, das „Hör in den Klang der Stille“ und das Weihnachts-Wiegenlied mit dem Satz „Ave Maria tönt es aus Engelsmund“.

Zum Schluss sangen alle Chöre zusammen „Herr segne uns“. Der lebhafte Beifall des Publikums galt den Sängerinnen und Sängern für ihren inspirierten Auftritt, aber auch Thomas Haller an der Orgel und Pfarrerin Sigrid Brandt, die mit besinnlichen Geschichten und Gedichten den Abend bereichert hatte.