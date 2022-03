„Mit einfachen Kontertoren belohnen“: SG2H spielt in Österreich

Die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen erwartet am kommenden Samstag eine ihrer längsten Auswärtsfahrten in der Saison. Die Mannschaft trifft im benachbarten Österreich auf den HC Hohenems. Spielbeginn in der Sporthalle Herrenried ist um 19.30 Uhr.

Nach einem Spielfreien Wochenende konnte sich die erste Männermannschaft der SG2H von den vorherigen Spielen etwas erholen und ihre Akkus noch einmal aufladen, bevor es in die entscheidenden Wochen der Saison geht. Aus den letzten drei Spielen konnte die Mannschaft vom Kappelberg und dem Kochertal lediglich das Spiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Friedrichshafen gewinnen. Im letzten Spiel gab es für die SG2H eine herbe Niederlage gegen den Tabellendritten aus Wangen. Bei den Gastgebern aus dem Vorarlberg sieht man seit Jahreswechsel einen deutlichen Aufschwung. Nach dem Sieg im Derby gegen den HC BW Feldkirch verlor die Mannschaft aus Hohenems gab es zuletzt zwei Denkbar knappe Niederlagen gegen den Tabellenprimus aus Lauterstein und gegen die Verbandsligareserve aus Wangen. Aktuell befinden sich die Vorarlberger auf dem Vorletzten Tabellenplatz mit 5:19 Punkten. Die SG2H kursiert aktuell mit 12:8 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Die Gegner aus Hohenems verfügen über eine sehr stabile und massive Abwehr. In der Offensive verfügen sie über erfahrene und Wurfgewaltige Spieler die mit allen Wassern gewaschen sind. Der Schlüssel zum Erfolg wird sein über schnelle Ballgewinne und daraus resultierenden Kontern das Spiel frühzeitig auf die richtige Bahn zu lenken. „Wir müssen es schaffen agil und aggressiv in der Deckung zu stehen und uns dann mit einfachen Kontertoren zu belohnen“ , so Torwart Paul Bürgermeister zum Spiel. Bei der SG2H ist steht weiterhin eine Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kapitän Felix May, dieser Laboriert aktuell noch immer an einer Verletzung.