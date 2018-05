Mit einem Schwert gedroht

Kurz nach 14 Uhr ist am Sonntagnachmittag ein Mann in einer Tankstelle in der Heidenheimer Wilhelmstraße aufgetaucht. Er hielt ein Schwert in der Hand und ein Messer. Damit drohte er den Anwesenden. Dann ging der Mann wieder davon. Die Bedrohten verständigten sofort die Polizei. Die suchte mit vielen Streifen nach dem Mann. In der Fußgängerzone trafen sie auf den 41-Jährigen. Er ließ sich festnehmen. Die Polizei stellte seine Waffen sicher. In seiner Wohnung fanden die Beamten zwei weitere Schwerter. Auch die stellte die Polizei sicher. Nach den ersten Maßnahmen brachte die Polizei den 41-Jährigen in eine psychiatrische Klinik.