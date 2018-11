Mit diesen zehn Punkten soll die Aalener Innenstadt zur Vorzeige-City werden

Für die Stadt und den ACA ist die Entwicklung der Innenstadt in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte. Und die soll fortgeschrieben werden. Aalen soll noch attraktiver werden. Die City soll gestärkt werden – und damit der Kampf gegen den Online-Handel aufgenommen werden. Denn das Flair beim Einkaufen in einer attraktiven Innenstadt lässt sich durch keinen Computer ersetzen, sind sich die Akteure einig. Zehn Punkte umfasst bislang das Innenstadtprogramm für eine City, in der man gut leben und einkaufen kann. Im ersten Quartal des kommenden Jahres soll es dem Gemeinderat vorgestellt werden.

Zunächst gab es im Rathaus einen Rückblick auf den verkaufsoffenen Sonntag. Der war sehr gut besucht, trotz Regen und dunklen Wolken bis zum Spätnachmittag. Es geht darum, erklärt Oberbürgermeister Thilo Rentschler, klarzumachen, dass der Einkauf am PC nicht durch einen Einkaufsbummel in der Innenstadt zu ersetzen sei. „Unser Herz schlägt für eine aktive City“ betonte er. Und dabei will man „alle Akteure“ einbinden. Das sind für Rentschler Handel, Gastronomie, Kulturtreibende und auch Gründer beziehungsweise Start-Ups.

Das Zehn-Punkte-Programm ist noch nicht „druckreif“ und noch in Arbeit. Einige Themen sind aber schon gefasst: Die heißen Leerstände vermeiden, die Aufenthaltsqualität verbessern, Veranstaltungen, Parkkonzept und ÖPNV.

Der ACA-Vorsitzende Eberhard Schwerdtner ist sehr zufrieden, wie die Zusammenarbeit mit der Verwaltung läuft, selten sei sie „so erfreulich gewesen“ in den vergangenen Jahren. Erfreulich seien auch die Parkgebühren. Man müsse lange suchen im Land, um günstigere zu finden. Aber man brauche noch ein weiteres Parkhaus, was auch „in der Pipeline“ sei. Schwerdtner ist überzeugt, dass etwa das Stadtoval, in das Investitionen in Höhe von gut 250 Millionen Euro fließen und in etwa so groß wie die Altstadt innerhalb der Stadtgräben ist, für neue Impulse sorgt.

Parkchip überzeugt Akteure

Claus Albrecht, unter anderem Vorsitzender des Bunds der Selbstständigen, verwies auf das im Gemeinderats-Ausschuss beschlossene Aktionsprogramm „Attraktives Aalen 2030“ und nannte das Ziel: Die Innenstadt soll so viel Flair und Atmosphäre haben, dass Kunden lieber vor Ort statt über den PC einkaufen. Der Handel müsse neue Wege gehen, das klassische Kaufhaus funktioniere nicht mehr und es sei so: „Der Handel braucht keine Innenstadt. Aber die Innenstadt braucht den Handel.“

Auch eine der Initiativen, das „jüngste Kind“, gehe da genau in die richtige Richtung, der Bus- und Park-Chip, sehr freut ihn dabei die Initiative des OB. Mit dem Chip parkt man die ersten 20 Minuten gratis. Auch wer eine Stunde oder länger parkt, bekommt die halbe Stunde zum Nulltarif und zahlt die Parkzeit abzüglich der ersten halben Stunde. So einen Tarif gebe es – sinngemäß – weit und breit nicht. Gut sei auch, dass auch die Kunden profitierten, die nicht mit dem Auto in die Innenstadt kommen.

City-Manager Reinhard Skusa ist begeistert von der „fantastischen Entwicklung“ und dass mehrere 100 Millionen investiert würden sei ein eindeutiges und klares Bekenntnis zur Stadt. Eine attraktive Stadt hängt für Wolfgang Weiß (Wirtschaftsförderung) auch eng damit zusammen, ob sie für Fach- und Führungskräfte interessant ist. Dies sei ein durchaus entscheidender Faktor, den man Personalchefs oder Unternehmen an die Hand geben könnte.

Denn obwohl Aalen nicht Berlin sei, eine 70 000-Einwohner-Stadt wie Aalen hat viel zu bieten, ist Rentschler überzeugt. Und gerade das Leben in einer Stadt erlebe gerade eine Renaissance. Mit dem Zehn-Punkte-Programm soll die größte Stadt der Region noch attraktiver gemacht werden.