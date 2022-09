Mit der VR-Brille in die Berufswelt eintauchen

„VR-Brille auf, und zoome dich in die faszinierende Welt der Berufe.“ Damit wirbt die Agentur für Arbeit Aalen für eine Virtual-Reality-Aktion im Berufsinformationszentrum BiZ vom Montag, 5., bis Freitag, 16. September.

In der Gaming-Welt ist die Virtual Reality bereits eingezogen – jetzt auch im BiZ der Agentur für Arbeit Aalen. Nutzer können mit der VR-Brille in die virtuelle Berufswelt eintauchen und mit dem Controller in einen typischen Tag eines ausgewählten Ausbildungsberufs eintauchen. Mit dieser Form der Berufsorientierung, geht die Arbeitsagentur neue Wege, die den Schulabsolventen Ausbildungsberufe für 2022 oder 2023 nahebringen. Über freie Ausbildungsplätze informiert die Berufsberatung direkt im BiZ.