Mit der Chance auf tolle Preise Gutes tun

Mit einem Los Gutes unterstützen und die Chance auf viele attraktive Gewinne im Gesamtwert von über 30 000 Euro: Der Lions Club Aalen startet ab sofort wieder sein alljährliches Weihnachtslos und wird dabei von vielen Sponsoren, Firmen und Einzelpersonen unterstützt. Der Lions Club wiederum unterstützt damit Langzeitprojekte direkt vor Ort in Aalen, im Ostalbkreis und in Togo.

Zu gewinnen gibt es als Hauptpreise ein E-Bike im Wert von 2799 Euro, eine siebentägige Busrundreise nach und durch Portugal für zwei Personen (2360 Euro) und eine Siebträgerkaffeemaschine im Wert von 2260 Euro. Als weitere Preise gibt es eine Menge Einkaufsgutscheine, Sachpreise, Dienstleistungen, Eintrittskarten und mehr. Einige der Preise kann man nicht kaufen, sondern nur hier gewinnen. Etwa eine Burgführung mit Vesper oder einen Mountainbike-Ausflug mit einem Radprofi in die Wälder der Ostalb mit anschließendem Essen.

Es sind wieder sehr hochwertige, attraktive Preise, betonen Joachim Vogel und Michael Ruoff. Das liegt daran, dass die Gewinne von den Partnern, Sponsoren und Unterstützern zu besonderen Sonderpreisen zur Verfügung gestellt werden, erklärt Marc Walter.

Ganz wichtig ist Vizepräsident Karl Kurz, dass die Einnahmen 1:1 und direkt und komplett in die sozialen Zwecke fließen und „nichts hängenbleibt“ in der Verwaltung oder Ähnlichem. So ein Los sei zudem ein tolles Weihnachtsgeschenk.

Mit dem Erlös unterstützt der Lions Club den Unterhalt von Schulen im Norden Togos in Afrika, die Internationale Bücherecke in Aalen, den Jungen Kammerchor Ostwürttemberg und junge Künstler in der Region.