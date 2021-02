Mit der Aktion Segeltaxi zurück ins Leben gefunden

Auch nach über vier Jahren schöpft Rebecca Ruthenberg Kraft und positive Gedanken aus der Zeit, als sie mit ihren Kindern zu Gast beim „Segeltaxi“ war. Eine ganz schwere Zeit war das damals für ihre junge Familie. Viel zu früh hatte sie ihren Mann und ihre Kinder den Vater verloren.

Unterstützung fanden sie bei ihrer Familie, ihrem Freundeskreis und damals beim Malteser Kinderhospiz in Aalen. Von dort kam auch die Einladung für eine Segelreise im August 2016. Zusammen mit weiteren verwaisten Familien ging es für eine Woche an den Brombachsee. Betreut wurden sie von ausgebildeten Trauerbegleitern der Malteser.

Am See warteten bereits drei Kapitäne der Segelvereinigung Ostwürttemberg mit ihren Charteryachten. Diese hatten für die Segeltaxi-Gäste eine Woche Urlaub geopfert. Bei allerbestem Segelwetter waren sie täglich mit den Gästen auf dem Brombachsee unterwegs. Auch das Landprogramm ließ keine Wünsche offen. Gespräche und Gemeinschaft mit den Betreuern und den weiteren Reisegästen waren ein ganz wichtiger Punkt des Reisekonzepts. Finanziert wurde die Reise komplett aus den Spenden der Benefizaktion Segeltaxi, die auch einen großen Teil der Vorbereitung organisierte.

Für Rebecca und ihre Familie ist diese Segeltaxi-Woche nach wie vor eine unerschöpfliche Quelle für neuen Lebensmut. So kam es auch, dass sie Ende vergangenen Jahres das Segeltaxi mit einer großzügigen Spende bedachte. Nachdem sie ihre Zusatzausbildung als I.B.T. Fachberaterin absolvierte und ihr Träger den kompletten Betrag für die Lehrgangskosten zur Verfügung stellte, entschied sie sich, ohne zu zögern, einen beträchtlichen Teil davon zu spenden.

Gerade in diesem außergewöhnlichen Jahr, in dem Corona uns allen in vielen Belangen Verzicht lehrte und wir uns wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren mussten, ist es für sie umso wichtiger, dass ein Projekt wie das Segeltaxi Unterstützung erhält. „Wir haben sehr viel Gutes in einer schweren Zeit erleben dürfen. Ich möchte unbedingt, dass auch ganz viele weitere Familien in einer ähnlichen Lage vom Segeltaxi profitieren“ erklärt Rebecca ihr Engagement.