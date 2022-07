Mit den falschen Schuhen am Steuer

Weil sie offenbar mit Schuhen am Steuer saß, die nicht zum Autofahren geeignet sind, hat eine 47-Jährige am Dienstagabend auf der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht und dabei einen Sachschaden von rund 8000 Euro angerichtet. Mit ihrem VW Touran befuhr sie gegen 19.25 Uhr die Bahnhofstraße stadtauswärts. Auf Höhe einer Kreuzung wollte sie das Fahrzeug wenden, wobei sie zunächst wegen Rotlichts anhalten musste. Als die Ampel umschaltete und die Frau losfuhr, beschleunigte sie mit Vollgas, wodurch das Fahrzeug nach rechts ausbrach, eine Verkehrsinsel überfuhr und die Gegenfahrbahn überquerte. Hierbei streifte der Wagen ein anderes Auto, ehe er über den Gehweg hinweg in einer Hecke zum Stillstand kam.