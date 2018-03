Mit den Beatles quer durchs Universum

Sie sind personell deutlich gewaltiger als die „Fab Four“, die achtköpfige Beatles-Band aus dem Umfeld des Café Wunderlich. Am Samstag, 17. März, um 20 Uhr werden sie nach mehrjähriger Pause das Publikum im Café Wunderlich in der Aalener Rittergasse auf eine Reise „Across the Universe“ nehmen. Dabei ist – so zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre – mit allem Möglichen aus dem reichhaltigen Fundus der unzähligen Beatles-Stücke, vor allem aber mit guter Laune zu rechnen. Welche Hits der Band aus Liverpool tatsächlich zu hören sein werden, ist noch offen. Hier wird sich das Publikum überraschen lassen müssen. Eins steht aber fest: Mitsingen ist – wie immer – ausdrücklich erwünscht.

Die Beatles spielen diesmal in der Besetzung (von links): Christian Tatzek (Keyboards), Johnny Schlipf (Bass), Gregor Kohler (Gitarre, Gesang), Eddie Mahler (Gitarre, Gesang), Martin Seibold (Saxofon), Joe Konle (Schlagzeug), Roberto Jimenez (Gitarre, Gesang) und Heiko Lorenz (Bass, Gitarre, Gesang).