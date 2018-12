Mit dem Zirkus kehrt Aalenerin in die Heimat zurück

Ab Samstag, 22. Dezember, gastiert der Zirkus Alessio mit einer Weihnachtsshow in Aalen. Mit dabei sein wird dann eine waschechte Aalener Artistin. Denn beim letzten Gastspiel des Zirkus vor Ort kam Geraldine Weber zur Welt. 16 Jahre ist das her. Kurz vor einem Auftritt am 11. Oktober 2002 setzten die Wehen bei Geraldines Mutter Dagmar ein. Vater Girdano fuhr mit ihr in das Ostalb-Klinikum.

Den Auftritt musste die Zirkusfamilie ohne Dagmar und Girdano absolvieren, dafür bekamen sie mit Geraldine ein neues Mitglied.

Dieses Jahr kehrt Geraldine Weber das erste Mal zurück in ihre Geburtsstadt. Die möchte sich die junge Akrobatin auf jeden Fall genauer anschauen: „Eine spezielle Sehenswürdigkeit habe ich jetzt noch nicht im Kopf, daher werde ich einfach auf Erkundungstour gehen.“

Schwäbisch und risikofreudig

Obwohl Geraldine Weber nach ihrer Geburt nicht mehr in Aalen war, hat sie durchaus schwäbische Eigenschaften an sich entdeckt: „Ich bin schon sehr sparsam und finanziere meine Kostüme und Ausrüstung selbst.“

Auf der anderen Seite ist Geraldine Weber aber auch sehr risikofreudig. Das muss sie auch sein für ihre Akrobatiknummer hoch über der Manege, die sie übrigens ohne Absicherung vorführt. „Ich liebe den Nervenkitzel am Ring in dieser Höhe“, sagt die 16-Jährige. Dass sie auch noch eine Vorliebe für das Feuerschlucken hat, das sie von ihrem Vater lernt, passt da ins Bild.

In ihrem Repertoire befindet sich zudem noch eine Bauchtanznummer und an einer weiteren Darbietung am so genannten Lufttuch arbeitet sie ebenfalls. Und als sei das noch nicht genug, hilft sie auch hinter den Kulissen mit, wo sie kann. Das sei ganz normal für jemand, der im Zirkus aufgewachsen ist, sagt sie.

Ihre Zukunft dürfte Geraldine Weber wohl auch deshalb ganz klar vor Augen haben. „Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen, als im Zirkus aufzutreten. Damit bin ich aufgewachsen und könnte nicht ohne“, beschreibt sie es selbst.