Mit dem SWR auf der Skihütte

„Expedition in die Heimat“ heißt die Reisereportage im SWR-Fernsehen. Immer freitags besuchen die Moderatoren des SWR die schönsten Regionen im Sendegebiet. Am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr geht es ins Allgäu, Moderatorin Annette Krause macht Winterurlaub in Oberstdorf. Mit dabei ist auch ein Team des Ski-Clubs Aalen.

Denn Oberstdorf ist schon seit Mitte der 80er-Jahre die zweite Heimat des Ski-Clubs Aalen (SCA). Dem damaligen SCA-Vorsitzenden Eduard Obermeier gelang es dank seiner Kontakte zur Nebelhornbahn und deren damaligem Chef Franz Bäuerlein, für den Verein die Gaisalphütte unterhalb des Edmund-Probst-Hauses zu pachten. Sie wird bis heute an die Mitglieder vermietet. 1997 konnte der SCA durch persönliche Kontakte von Obermeiers Nachfolger, Manfred Schindler, die Untere Alpe Bierenwang am Fellhorn pachten. Und in der Ägide von Vorstand Ernst-Michael Sperle kam die Alpe Eschbach im Stillachtal dazu.

Dort traf Annette Krause mit ihrem Redakteur Jochen Schmid und der SWR-Crew an einem Samstag im Dezember zwölf Mitglieder des SCA bei einem gemütlichen Hüttenabend. Am Sonntag ging die Moderatorin mit den SCAlern auf die Skipisten am Fellhorn und der Kanzelwand, um anschließend mit den Snowboardern des Clubs unter Anleitung von Sven Gittermann den neuen Trend Splitboarding zu testen.

Was Annette Krause in Oberstdorf sonst noch entdeckt und wen sie dort getroffen hat, erfährt man in der Sendung „Expedition in die Heimat – Winterurlaub in Oberstdorf“ am Freitag, 20. Januar, von 20.15 bis 21 Uhr im SWR-Fernsehen.