Mit dem MSC Aalen-Reichenbach auf Motorradtour

Nachdem Corona dem MSC Aalen-Reichenbach beim ersten Termin einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, konnte der Verein nun endlich seine geplante Motorradtour machen. Trotz durchwachsenen Wetters kamen zwölf Teilnehmer. Nach einem ausgiebigen Biker-Frühstück im MSC-Heim hieß es dann Motoren an und die Gruppe begab sich auf die etwa 200 Kilometer lange Strecke. Diese führte über idyllische Nebenstraßen und Orte wie Rosenberg, Mönchsroth oder Wassertrüdingen. Insgesamt durchquerten die Motorradfahrer vier Landkreise und legten zwischendurch einen kleinen Boxenstopp in Dennenlohe beim Schloss ein. Wieder am Ausgangspunkt in Reichenbach angekommen, gab es erst einmal eine Stärkung und anschließend ein kleines Spaß-Turnier. Dabei mussten die Teilnehmer zunächst zwei technische Fragen zum eigenen Motorrad beantworten und sich dann bei zwei Geschicklichkeitsspielen beweisen. Am Ende hatte Alexander Pöpsel aus Waldhausen die Nase vorn, Zweiter wurde Rafael Arndt aus Ellwangen und Dritter Rainer Steiff aus Giengen. Sportleiter Paul Seckler und Tourleiterin Sigi Reichelt bedankten sich und luden alle zur nächsten Fahrt ein, die im Mai 2021 stattfinden soll.