Mit dem Heck in die Beifahrertür

2500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls auf dem Gelände einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße. Dort hat ein 18-jähriger Autofahrer am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt. Dabei übersah er eine vorbeifahrende 28-jährige Autofahrerin und fuhr ihr mit dem Heck in die Beifahrertüre.