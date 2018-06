Mit dem fiftyFifty-Taxi zum Public Viewing

„Nach dem 7:1-Sieg der deutschen Elf über Brasilien möchte der Ostalbkreis beim WM-Finale bei der Verkehrssicherheit punkten“, sagte Landrat Klaus Pavel. Daher soll das fiftyFifty-Taxi auch am Sonntagabend und in der Nacht im Ostalbkreis fahren. „Es liegt mir am Herzen, dass die Jugendlichen sicher zum Public Viewing und wieder nach Hause kommen“, so der Landrat.

Dies bedeutet, dass junge Erwachsene bis 25 Jahre die „fiftyFifty-Bons“ dieses Wochenende nicht nur am Freitag- und Samstagabend, sondern auch am Sonntagabend (13. Juli) von 19 bis 6 Uhr des darauffolgenden Montags einlösen und somit zum halben Preis Taxi fahren können.

Bei den über 60 teilnehmenden Toto-Lotto-Verkaufsstellen und bei den jungen Leuten sind noch Tausende von „fiftyFifty-Bons“ vorhanden, die nun im Rahmen des WM-Finales eingelöst werden können. Die „fiftyFifty-Bons“ können für je 5 Euro gekauft werden und haben im Taxi einen Wert von 10 Euro.

Die teilnehmenden Taxiunternehmen sind mit dem Betriebssitz und den Rufnummern auf der Rückseite des Bons verzeichnet. Man ruft sich einfach sein Taxi, steigt in das mit dem blauen „fiftyFifty-Taxi“-Aufkleber gekennzeichnete Taxi ein und fährt sicher und bequem nach Hause. Wenn man sich das „fiftyFifty-Taxi“ noch mit zwei oder drei Freunden teilt, wird es mit den „fiftyFifty-Bons“ natürlich noch günstiger.

Fragen beantwortet das Landratsamt Ostalbkreis, Telefon 07361 / 953-5471 oder 953- 5474.