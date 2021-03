Mit dem eigenen Kugelschreiber das Kreuz machen

Wer krank gewesen ist und bis Freitag, 18 Uhr, keine Briefwahlunterlagen beantragen konnte, kann diese noch bis zum Wahltag um 15 Uhr gestellt werden. Das Wahlamt ist am Sonntag ab 8 Uhr und am Samstag, 13. März, von 10 bis 12 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses erreichbar. Die Wahlbriefe müssen am Wahlsonntag bis 18 Uhr zentral im Rathaus Aalen eingegangen sein, teilt die Stadt Aalen mit. Eine Abgabe in den Wahllokalen ist nicht möglich.

Im Wahlgebäude besteht Maskenpflicht. Auch der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen muss eingehalten werden. Vor Betreten des Wahlraums müssen die Hände desinfiziert werden. Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen untersagt, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. Keinen Zutritt haben auch Bürger mit typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus.

Alle Wähler werden gebeten, zur Stimmabgabe in den Wahllokalen aus Gründen des Infektionsschutzes eigene Kugelschreiber mitzubringen.

Die Stadt weist darauf hin, die Angaben zum Wahlraum auf der Wahlbenachrichtigung zu beachten. Eventuell hat sich seit der letzten Wahl ihr Wahllokal wegen einer Neueinteilung der Wahlbezirke geändert, oder weil in der derzeitigen Corona-Pandemie keine Wahllokale in Altenheimen und Kindergärten eingerichtet werden dürfen. Das Wahllokal kann auch über die städtische Homepage www.aalen.de gesucht werden. Über den Button „Briefwahl beantragen“ in der Navigationsleiste auf der Startseite gelangt man zum Link „Wo ist mein Wahllokal?

Das Wahllokal des Wahlbezirks 64, Jugendtreff Wasseralfingen, Geschwister-Schabel-Straße 5 wurde bis November 2019 unter der Lagebezeichnung Maiergasse 45 geführt.

An den amtlichen Stimmzetteln ist die rechte obere Ecke abgeschnitten, um Blinden und Sehbehinderten die Möglichkeit zu geben, unabhängig von fremder Hilfe ihre Stimme abzugeben. Durch die fehlende Ecke kann der Stimmzettel richtig in die dafür vorgesehene Stimmzettelschablone eingelegt werden.