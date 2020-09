Die medizinischen Fachangestellten Nicole Haas und Ute Holz-Pfisterer haben unlängst eine Weiterbildung zur Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, kurz VERAH, absolviert. Seitdem unterstützten sie die beiden Ärzte Siad Esber und Sandra Esber-Schimmel in deren Essinger Gemeinschaftspraxis, indem sie beispielsweise Routine-Hausbesuche bei Patienten machen, zu denen sie auch mal mit dem E-Bike radeln.

„Viele Patienten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Praxis kommen können, wollen weiterhin von uns betreut werden“, erklärt Dr. Sandra Esber-Schimmel. Man nutze bereits seit Jahren den von der AOK Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten VW Up, das sogenannte VERAHmobil Auto. „Aber als ich von dem günstigen Leasingangebot für E-Bikes erfahren habe, war klar, dass wir uns zwei davon besorgen.“ Ihre Praxis ist sogar die erste in Ostwürttemberg, die das Angebot nutzt.

Esber-Schimmel ist froh um das Auto, das bei schlechtem Wetter bevorzugt werde. „Doch zurzeit sind es eher die E-Bikes, die zum Einsatz kommen. Ich finde das klasse. Als Arbeitgeber fördern wir damit auch die Gesundheit unserer Angestellten.“ Die Hausärztin ist außerdem erfreut, Arbeiten an ihre VERAHs delegieren zu können: „Sie nehmen uns aufwendige, zeitintensive Behandlungen wie Verbandswechsel, Blutdruckmessung und Blutabnahmen ab. Sie fungieren quasi als unsere verlängerten Arme.“

Laut Petra Hieber vom Arzt-Partner-Service bei der AOK Ostwürttemberg soll mit Angeboten wie dem VERAHmobil Auto, den E-Bikes, aber auch dem Hausarztprogramm der AOK, das die Ausbildung der VERAHs unterstützt, die gute ambulante ärztliche Versorgung abgesichert werden.