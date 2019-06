Mit dem Bierkrug niedergeschlagen

Am Samstagabend ist in Lorch ein 23-Jähriger mit einem Bierkrug niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Er war gegen 22.30 Uhr auf dem Löwenmarkt in der Hauptstraße unterwegs, als er von zwei Männern zunächst verbal angegangen wurde. Kurze Zeit später, als der Geschädigte grob in Richtung Bahnhof lief, wurde er von hinten mittels eines Bierkruges mit mehreren Schlägen niedergestreckt. Er wurde dadurch schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Mehrere Personen haben die Tat wohl beobachtet und teils auch Hilfe geleistet.