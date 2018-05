Mit dem Albverein auf den Spuren der Kelten

Die nächste Wanderung der Ortsgruppe Aalen führt am Sonntag, 6. Mai, nach Itzlingen. Von dort geht es über eine Keltenschanze und den Blasienberg zum Freilichtmuseum am Ipf. Zurück geht es entlang der renaturierten Sechta. Bitte Rucksackvesper mitnehmen. Es ist eine Schlusseinkehr geplant. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 11 Uhr auf dem Greutplatz an der Parkstraße. Achtung: Wegen des Frühlingsfests am unteren Parkplatz. Gäste sind herzlich willkommen. Weitere Infos unter 07361 / 8127260.

