Mit dem 1. FC Köln kommt Bayern light nach Heidenheim

Ein bisschen Bayern München lag in der Luft, auch wenn das in diesem gewohnten morgendlichen Ostalb-Nebel in Heidenheim nicht sofort zu erkennen war. Man musste schon der Voith Arena näher kommen, oder vorher Stimmen gehört haben. Sicher in vielen Köpfen, an diesem Freitag, schwirrte da noch Bayern.

Sicher bei vielen Fans, sicher auch bei Frank Schmidt, der wieder im Presseraum in der kleinen Arena Platz nahm, nachdem er noch zwei Tage zuvor im schätzungsweise sechs Mal so großen Pressekonferenz-Raum der Allianz Arena erklärte, was nicht zu erklären war.

Er kam im heimischen Heidenheim nicht umhin, noch einmal auf diesen denkwürdigen Mittwochabend zurückzublicken, der so viel zu bieten hatte, sodass die Medien heute noch Probleme haben, das zu ordnen. „Was wir da geleistet haben, das ist ein Geschichte, die es so oft im Fußball nicht gibt.

Das war etwas, was man in der Form noch nicht erlebt hat, vielleicht auch nie mehr erleben wird“, erklärte der Trainer des in aller Munde befindlichen 1. FC Heidenheim und wirkte fast noch ungläubig. Ja, das alles, was zu diesem epischen 4:5 beim FC Bayern München zählte und sich schwer in Worte verpacken ließ, hat sich so zugetragen.

Das Nonplusultra der 2. Liga. FCH-Trainer Frank Schmidt über Köln

Trotzdem: Es ist Geschichte, zumindest das Ereignis an sich, die Geschichten dazu werden wohl noch mindestens in 100 Jahren erzählt. Ein bisschen Bayern-Story schwang immer noch mit als Schmidt über die kommenden Aufgabe sprach. Und die heißt Bayern light.

Schließlich ist der Tabellenführer 1. FC Köln an diesem Sonntag (13.30 Uhr), im Nach-Bayern-Spiel, der erste Gast in vereinseigenen Arena. „Das Nonplusultra der 2. Liga“, merkte der Coach an, also das Bayern der 2. Liga. Oder anders gesagt: „Die nächste große Herausforderung.“ Etwa die, die Torgefahr schlechthin, Simon Terrodde – den kölschen Lewandowski mit besserer Torquote (27 in 25 Spielen) – auszuschalten. Es gilt nicht nur für ihn, wenn Schmidt sagt: „Die Eins-gegen-Eins-Duelle sind für mich entscheidend.“

Nationalspieler in der 2. Liga

Es mischen da ja auch noch so potenzielle Erstliga-Kicker wie Anthony Modeste, Johannes Geis und nicht zuletzt Nationalspieler Jonas Hector mit. Spätestens bei dem Punkt Nationalspieler war man wieder bei Bayern. „Am Mittwoch haben wir gesehen, was Qualität ausmachen kann. Es ist unheimlich schwer, Qualität zu verteidigen – ähnlich ist es jetzt auch.“ Bei der Qualitätsfrage kommt man in dieser Saison aber auch nicht mehr an Heidenheim vorbei.

„So ein Spiel hinzulegen, zeigt, dass Heidenheim viel Qualität hat“, lobte Kölns Trainer Markus Anfang bei seiner freitäglichen Presserunde im Geißbockheim. Im nächsten Heidenheimer Highlight geht es aber wieder um grundsätzliches, das was die FCH-DNA ausmacht. „Wir müssen ganz schnell wieder in so eine eklige Zweikampf-Mentalitätssituation kommen“, erläuterte Schmidt, „um es Köln so schwer wie möglich zu machen.“

Im täglich Brot zählen nur die Punkte

Irgendwie ist es doch business as usual nach diesem unvergesslichen Abend. Der bescherte „Emotionen pur“, doch für den Sieger der Herzen im DFB-Pokal-Viertelfinale zählen im täglich Brot 2. Liga logischerweise die Punkte. „Es ist die nächste Chance, sich nicht nur emotional wie ein Gewinner zu fühlen, sondern dafür etwas tun, dass man wirklich ein Erfolgserlebnis hat in Form von Punkten“, zeigte Schmidt auf.

Die ausverkaufte Kulisse im Heimspiel böte den standesgemäßen Rahmen, um sich im nächsten Höhepunkt der Woche mal nebenbei im Spitzenkampf einzumischen. Davon spricht Schmidt freilich nicht. Er will nur eines: weitermachen: „Wir sind froh, dass es schnell wieder weiter geht.“

Nicht für einen der knapp gescheiterten Pokalhelden von der Brenz: Norman Theuerkauf. Der Defensivallrounder kassierte beim jüngsten Liga-0:0 in Magdeburg die Gelb-Rote Karte. Er muss für diese Aufgabe nicht mit dem Kopf auf dem Platz bereit sein. Vor dem Freitagstraining stand „regenerieren, die Beine, aber vor allen Dingen auch den Kopf“ auf den Plan.

Der hat natürlich viel mitgemacht in den Tagen rund um das Bayern-Spiel. „Allen muss bewusst sein: wir brauchen wieder einen Top-Tag“, so Schmidt. Auch wenn so etwas wie am Mittwoch schwer zu toppen ist.