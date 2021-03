Mit Bäckertüten gegen Abzocke

Bei aller Genugtuung über sinkende Zahlen bei Straftaten und Verkehrsunfällen, wie sie die Jahresstatistik für 2020 offenbart hat (wir haben berichtet), will das Polizeipräsidium Aalen auch in Zukunft ein starkes Gewicht auf Prävention und Kontrollen in allen Bereichen legen. Auch darauf geht die Ende vergangener Woche veröffentlichte Mitteilung zur Jahresstatistik ein.

Bei seiner Konzeption zur Verkehrsüberwachung legt das Polizeipräsidium Aalen ein Hauptaugenmerk auf die Überwachung und Kontrolle von Motorrädern, vor allem im Bereich der beliebtesten „Motorradstrecken“. Denn bei Unfällen unter Beteiligung von Motorrädern werden Personen nahezu immer schwer verletzt oder im schlimmsten Fall getötet. Im Rahmen der Konzeption wurden 2020 insgesamt 581 Kontrollen durchgeführt. Es wurden 4086 Motorräder unter Einsatz von Videofahrzeugen, Handlasermessgeräten, Lichtschranken und Dienstmotorrädern überprüft. Die Gesamtzahl der Beanstandungen belief sich auf 1040. Außerdem wurden an beliebten Streckenabschnitten zielgerichtete Lärmmessungen an auffälligen Motorrädern gemacht. Dabei wurden 256 Verstöße wegen technischer Mängel oder Veränderungen festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Im Fokus polizeilicher Verkehrsüberwachung steht weiterhin auch die Reduzierung der Unfälle mit Personenschaden. Insbesondere führen Verstöße gegen die Gurtpflicht, fehlende Kindersicherung, Verstoß gegen die Helmpflicht und das Telefonieren mit Mobiltelefonen während der Fahrt zu Unfällen. Bei 217 Kontrollen wurden insgesamt 17 517 Verstöße festgestellt. Damit bleibt die Anzahl dieser Verstöße auf hohem Niveau. Bei Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Präsidiums wurden im vergangenen Jahr insgesamt 117 598 Verstöße festgestellt.

1253 alkoholisierte Personen wurden aus dem Verkehr gezogen und 516 Führerscheine einbehalten. Zudem wurden 716 Verkehrsteilnehmer mit Drogenbeeinflussung oder anderer berauschender Mittel festgestellt, von denen 70 Personen ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben mussten.

Im Bereich des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs wurden im Jahr 2020 insgesamt 4758 Fahrzeuge nationaler und internationaler Herkunft kontrolliert. Dabei gab es 1647 Beanstandungen. Insgesamt wurde 226 Fahrzeugen die Weiterfahrt wegen technischer Mängel untersagt. Sowohl die Anzahl der Kontrollen als auch die der Verstöße stieg im Vergleich zum Vorjahr.

Das Referat Prävention in Aalen ist mit seinen Außenstellen in Fellbach und Schwäbisch Hall für die polizeiliche Präventionsarbeit in allen drei Landkreisen des Präsidiums Aalen zuständig. Wegen der Corona-Pandemie konnten 2020 viele Präventionsveranstaltungen nicht stattfinden. Deshalb wurden neue Ideen sowie digitale Präventionsformate samt Online-Vorträgen entwickelt, um die Bürgerinnen und Bürger auch auf diesen Wegen zu erreichen.

Einen der Schwerpunkte bildete dabei der Betrug durch Anrufstraftaten, allen voran der „falsche Polizeibeamte“ sowie der „Enkeltrick“. Die Fallzahlen lagen hier auch im Jahr 2020 auf einem hohen Niveau. Große Schadenssummen, bei denen es oftmals um die Lebensersparnisse der Opfer geht, sind die Folge. Besonders problematisch wirkte sich die Corona-Pandemie auf diese Straftaten gegen ältere Mitbürger aus, da diese Bevölkerungsgruppe über herkömmliche Präventionsveranstaltungen und bei Vorträgen nicht mehr erreicht werden konnte. Um dies zu kompensieren, wurden die Kampagne „Bäckertüten gegen Abzocke“ sowie Vorträge in den sozialen Medien entwickelt. Es wurden zudem Bankmitarbeiter geschult und vor Ort auf zahlreichen Wochenmärkten informiert.

Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen führten im vergangenen Jahr 448 Beratungen zum Einbruchsschutz durch. 344 erfolgten davon individuell und kostenfrei an den Objekten der Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.