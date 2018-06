Mit Auszeichnung aus dem Schwimmbecken

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, als der MTV Aalen als Teilnehmer stärkster Verein unangefochten den Spitzenplatz im Sportkreis Ostalb belegte, gibt es 2018 - insgesamt zum 25. Mal - erneut die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen in Aalen abzulegen. Auftakt ist an diesem Samstag im Aalener Hirschbachfreibad. Von 14 bis 17 Uhr können neben dem allgemein gültigen Schwimmnachweis für Kinder und Erwachsene auch Strecken für die Disziplinen Ausdauer und Sprint geschwommen werden. Außerdem bieten die MTV-Verantwortlichen außerhalb des Schwimmbeckens zusätzlich an, die Disziplinen Standweitsprung und Seilspringen vor Ort zu absolvieren.

Am 3. August findet dann der abschließende große Sportabzeichentag im MTV-Stadion statt, bei dem die restlichen Disziplinen insbesondere aus dem Bereich der Leichtathletik abgelegt werden können. Die Leistungskategorien sind altersspezifisch für sportliche 6 bis 90-jährige Personen ausgelegt, jeweils eine Disziplin ist aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination von den Teilnehmern abzudecken. Das breitgefächerte und generationsübergreifende Angebot bietet sich für komplette Familienteilnahmen regelrecht an. Am Ende dürfen sich Alt und Jung gemeinsam über das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder sogar Gold freuen. (tom)