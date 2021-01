Mit Amphetamin gehandelt: Bewährungsstrafe

Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung hat das Aalener Schöffengericht unter dem Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff am Donnerstag einen 32 jährigen Mann aus einer Stadt im Ostalbkreis verurteilt.

Der Mann mit sowohl deutscher als auch amerikanischer Staatsangehörigkeit musste sich wegen unerlaubten Erwerbs und Handels mit Betäubungsmitteln, vor allem Amphetamin vor dem Schöffengericht verantworten. Wie ein Rocker, oder gar wie ein Mitglied der berüchtigten Black Jacketts sah der korpulente junge Mann in seinem blauen Pullover und der weiten Cargohose eher nicht aus, als er aus der Untersuchungshaft in Stuttgart - Stammheim mit Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt wurde. Und doch waren die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen mit Eingangsschleuse und zahlreichen Justizbeamten im Saal und im Gebäude angeordnet, weil der Beschuldigte Mitglied im Heidenheimer Chapter der Black Jacketts war.

In einer Garage in Heidenheim fanden auch die verschiedenen Übergaben der Amphetamin Lieferungen statt. Zuletzt war es, so der Staatsanwalt in seiner acht Punkte umfassenden Anklageschrift, am 1. Oktober ein Kilogramm Amphetamin zum Preis von 3700 Euro. Geliefert wurde der Stoff aus dem Raum Frankfurt. Weder der Lieferant, noch die Empfänger wussten jedoch, dass ihre Kommunikation bereits seit August 2020 nach dem Hinweis eines Bekannten des Beschuldigten von der Polizei überwacht wurde.

An jenem 1. Oktober schnappte die Falle schließlich zu. Sowohl der Drogenlieferant - mit den 3700 Euro im Geldbeutel – als auch die drei Empfänger des eher minderwertigen Stoffs wurden kurz nach der Übergabe festgenommen. Den beiden anderen Beteiligten wird in Kürze in Heidenheim der Prozess gemacht.

Der von Rechtsanwalt Christoph Reichart verteidigte Beschuldigte war in der Verhandlung geständig und reumütig. Er kann auf eine lange Drogenkarriere zurückblicken, die nach seinen Angaben bereits mit 12 Jahren begonnen hat. Auslöser waren, so der Beschuldigte, eine problematische Kindheit mit einem alkoholsüchtigen und gewalttätigen Vater.

Bei den Nachfragen von Richter Martin Reuff zu den Gründen und Ursachen für seine Drogenkarriere brach der massige Mann in Tränen aus und verwandelte sich auf der Anklagebank in das sprichwörtliche Häufchen Elend. Finanziert habe er seine Sucht zum Teil vom Erbe seines Großvaters und später auch durch den eigenen Handel mit Betäubungsmitteln.

Mittlerweile lebt er jedoch in einem stabilen sozialen Umfeld, sodass dem Schöffengericht die Verhängung einer Bewährungsstrafe als angemessen erschien. Das hatte auch der Staatsanwalt in seinem Plädoyer gefordert.

In seiner Urteilsbegründung ermahnte Richter Reuff den 32 jährigen eindringlich, sein Leben zu ändern. Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte regelmäßige Drogenscreenings nachweisen und innerhalb eines Jahres eine stationäre Therapie beginnen. Das Urteil ist rechtskräftig, der Haftbefehl wurde aufgehoben.