Mit Action und Nervenkitzel an die Spitze

Die Verbandsligamannschaft des RKV-Hofen hatte beim letzten Spieltag der Vorrunde in Oberesslingen alle Hände voll zu tun, um sich im Rennen um die Tabellenspitze zu halten. Nach zwei verlorenen Spielen und einer großen Selbstmotivationsleistung sichern sich Dennis Berner und Magnus Öhlert die Tabellenspitze.

Das der Spieltag in Oberesslingen einer der schwereren würde, war schon vor dem Anpfiff klar. Im Spiel gegen die mit klaren Aufstiegsambitionen antretende Mannschaft Waldrems IV mit dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Chris Frey war reichlich Action und Nervenkitzel geboten. Die Hofener hatten mehr Erfolg damit Pfosten oder Latten zu treffen als den Torinnenraum und so ging das Spiel knapp mit 3:4 verloren. Der Dämpfer für die bis dahin ungeschlagenen Hofener wirkte offensichtlich nach, denn auch gegen die Mannschaft Oberesslingen III – eher im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt – wollten einfach keine Tore fallen und durch hastige Aktionen bekamen die Gastgeber in der ersten Halbzeit die Möglichkeit einen 0:1-Rückstand noch in eine 2:1-Führung gegen Hofen auszubauen. A

uch in der zweiten Halbzeit fand Hofen kein klares Mittel, um sich gegen Oberesslingen durchzusetzen und so waren auch hier durch die 2:3-Niederlage insgesamt sechs Punkte verloren. Gegen den Tabellenzehnten, Esslingen, war ein Sieg eigentlich Pflicht, aber auch hier war der Beginn der Partie noch sehr hektisch geführt, was zu Chancen für Esslingen führte. Im Lauf dieses Spiels zeigten sich die Hofener Radballer aber langsam wieder in besserer Form und ab der zweiten Halbzeit ging alles in die richtige Richtung. Hofen konnte die Partie mit 6:2 klar für sich entscheiden.

Hofener Duo bleibt ruhig

Das letzte Spiel ging gegen die Mannschaft Oberesslingen II. Die beiden Routiniers, die im vergangenen Jahr noch in der Oberliga spielten, gingen in der ersten Spielhälfte mit 1:0 gegen Hofen in Führung und konnten gleich nach Anstoß der zweiten Hälfte auf 2:0 erhöhen. Doch diesmal schafften es Berner/Öhlert ruhig zu bleiben und konsequent den Druck auf das Tor der Oberesslinger zu erhöhen. Das Spiel konnte durch sehenswerte Einzel- und Teamleistungen auf 3:2 gedreht werden.

Damit konnte sich Hofen die Tabellenführung punktgleich mit Waldrems IV aber mit besserem Torverhältnis sichern. Auf den Plätzen drei und vier folgen Waldrems V und Schwaikheim IV. Der erste Rückrundenspieltag wird am 25. Januar in Hofen stattfinden, hier empfangen Berner/Öhlert die Mannschaften aus Schwaikheim.