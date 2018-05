Mit Abschlusssieg auf Platz sieben

Mit einem verdienten 24:21-Auswärtssieg beim TSV Heiningen II haben die Handball-Bezirksliga-Damen der HG Aalen/Wasseralfingen die Saison abgeschlossen und sich damit noch einmal um zwei Plätze in der Tabelle verbessert - Siebter. Erneut mit sehr dünner Personaldecke angereist zeigte die Mannschaft von Trainer Jonas Kraft noch einmal viel Herz und Kampf und lag während des gesamten Spiels nie in Rückstand.

Die Partie begann recht fahrig, beide Teams produzierten einige technische Fehler und dennoch konnten die einmal mehr stark aufspielenden Youngster Zirpins, Bieg und Ahrend zum 5:3 nach elf Minuten vorlegen. Eine Unterzahl der HG nutzten die Heiningerinnen dann, um wieder auszugleichen. Debütantin Rieger und Zirpins konnten zum 9:7 vorlegen, doch die bereits zweite Zeitstrafe für Bieg brachte die Gastgeber wieder auf 9:9 nach 21 Minuten heran. Das sollte allerdings der letzte Gleichstand sein, denn in der Folge vernagelte Hampl ihr Tor und ein 4:0-Lauf der HG endete dann im 14:10-Pausenstand.

Für die zweiten 30 Minuten nahm sich die HG vor, vor allem in der Deckung weiter stabil zu stehen und vorne geduldig auf die Chancen zu warten. Letzteres gelang zunächst aber nicht, lediglich der weiterhin guten Abwehrarbeit und den Fehlern der Gastgeber war es zu verdanken, dass die Führung bis zur 43. Minute beim 19:15 gehalten werden konnte. Dann aber stellten die Heininger ihre Abwehr etwas offensiver auf und diese Maßnahme zeigte auch Wirkung: einige unsichere Abspiele und Fehlwürfe der HG-Angreiferinnen führten zum 19:20-Anschluss zehn Minuten vor dem Ende.

Das Spiel stand nun auf des Messers Schneide, Tore resultierten auf beiden Seiten mehr aus Einzelaktionen denn aus dem gebundenen Spiel. Aber Zirpins und Ahrend hielten die Gastgeber auf Distanz und zwei Treffer in der letzten Minute bescherten den siebten Saisonsieg. Damit schließen die Damen eine sehr turbulente und verletzungsgeplagte Saison mit einem sehr guten siebten Platz ab und können sich nun auf ein weiteres Jahr Bezirksliga freuen. Am Sonntag steht dann noch das Pokal Final Four auf dem Programm, Gegner dort ist die gastgebende Mannschaft der TSG Schnaitheim.