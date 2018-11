Mit 42 kann man noch was zeigen

Vor Kurzem rangen die Aalener Schüler-Ringer gegen die Schülermannschaft des KSV Unterelchingen. Beide Kämpfe wurden gewonnen.

Lian Both wurde kampfloser Sieger in der Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm (KG) griechisch-römisch. Bogomir Eismont errang einen technischen Überlegenheitssieg gegen Leo Klement im Limit 32 KG, Freistil und griechisch-römisch.

Ebenso wie Robin Köder gegen Mathis Luikhard bis 36 KG Freistil griechisch-römisch. 40 KG: Hier schulterte Yasin Soltayev bei einer 13:1-Führung Max Laible, der auch seinen greco-Kampf gegen KSV-Ringer Iven Anton verlor.

Zelimkahn Soltayev hatte bis 45 KG in beiden Stilarten keinen Gegner. Miklas Schmid schulterte Robin Kleen in seinem Kampf bis 50 KG Freistil, im Greco-Duell war er Robin Kleen technisch überlegen. Darian Schmid und Max Rettinger kamen in der Gewichtsklasse bis 55 KG jeweils kampflos zu punkten.

Bis 63 KG Freistil wurde Iliah Neukirch genauso wie Iliah Neukirch (greco), vom Unterelchinger Talent Tim Bourguignon geschultert. Gegen den Deutschen B-Jugendmeister Samuel Guerrero, konnte Emre Kalay einen technischen Überlegenheitssieg nicht verhindern.

Trainer Anton Nuding war mit dem Ergebnis von jeweils 28:8 mehr als zufrieden. Gegen die Sechta-Ringer aus Röhlingen kam der KSV Aalen zu einem 30:19. Rando Sauter präsentierte sich zum ersten Mal dem Aalener Publikum. Und dass mit zwei Schultersiegen in zwei Stilarten, gegen Röhlingens Tobias Link im Kampf bis 66 KG.

Bis 75 KG Freistil kommt Koray Karaman mit starken Drehern am Boden zum technischen Überlegenheitssieg gegen Leo Winter. Den Freistilkampf gegen Franz Bühler gewann Karaman nach Punkten.

Mohammed Demirel (KSV) unterlag Michael Bahle im Kampf 86 KG greco mit 1:3. Christoph Knöpfle (KSV) verlor ebenfalls nach Punkten gegen Routinier Martin Josef Mayer im Duell 98 KG Freistil. Nach nur 40 Sekunden schultert Tolga Kalay seinen Kontrahenten Tizian Valerius Seifert im Schwergewicht bis 130 KG greco.

Röhlinger geht in Führung

Bis 86 KG Freistil zeigte KSV-Trainer Mustafa Budak seinen Schützlingen, dass man mit 42 Jahren immer noch mithalten kann. Gegen Michael Bahle kam er zu einem ungefährdeten 16:0-Überlegenheitssieg Im Rückkampf setzte der Aalener Coach bis 98 KG griechisch-römisch auf Tolga Kalay, der Hannes Grimm mit 16:0 besiegte.

Zunächst ging der Röhlinger Alexander Voss in Führung bevor Christoph Knöpfle sich zurückringte und seinen Gegner in der dritten Minute auf die Schultern legte. Im Endresultat gewann der KSV mit 30:19. Einen weiteren Sieg, diesmal am „grünen Tisch“ bescherte der Kampf gegen die TSG Nattheim.

Die Gäste aus Nattheim hatten einen Ringer ohne gültige Lizenz eingesetzt. Der Kampf wurde mit 23:22 für Aalen gewertet.