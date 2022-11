Mit 2,7 Promille gleich drei Polizisten verletzt

Am Samstagnachmittag ist es in einer Wohnung in der Kirchstraße zu Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau. Als die Beamten eintrafen und den 39-Jährigen einer Personenkontrolle unterziehen wollten, verhielt er sich sehr aggressiv und versuchte, sich der Kontrolle fußläufig zu entziehen. In der Karolinenstraße blieb er nach mehrfacher Aufforderung schließlich stehen. Während der Kontrolle griff er einen der Polizisten körperlich an, weshalb er letztlich zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt wurden. Dagegen wehrte sich der Mann massiv und verletzte dabei drei der Polizeibeamten. Der Mann, der mit mit 2,7 Promille erheblich alkoholisiert war, wurde letztlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.