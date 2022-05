Mit 2,4 Promille unterwegs

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 22 Uhr einen Autofahrer, der vermutlich alkoholisiert gegen einen Bordstein am Kreisverkehr in der Stiewingstraße geprallt sei. Der 29-Jährige konnte anschließend auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters "Im Hasennest" angetroffen werden. Er war sichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Des Weiteren wurde sein Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.