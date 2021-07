Mit 120 Metern pro Stunde durch die Sahara

Viele Menschen träumen von Freiheit, vom Losgelöstsein, von Alltagssorgen und von Abenteuer. Mit diesem Traum wird großes Geld gemacht: Freizeitabenteuer-Pauschalreisen, Survival-Ausrüstung für die Stadt. Den Geruch der Weite lassen sich viele hohe Summen kosten. Der Kunstdialog mit V4V spricht mit Daniel Beerstecher über diese Themen und seinen Weg. Beerstecher ist ein bildender Künstler, der in seinen Videoarbeiten, Installationen und Performances das Unterwegssein thematisiert. Zusammen mit Silke Schwab-Krüger die erstmalig die Rolle der Moderatorin für V4V übernimmt. Sie berichten am Donnerstag, 22. Juli, über seine Segelreise auf Rädern, bei der er auf der Straße durch Patagonien gereist ist. Beerstecher ist mit einem Surfbrett unter dem Arm durch die Sahara gewandert und ist einen Marathon der Entschleunigung gelaufen, bei dem er mit einer Gehgeschwindigkeit von 120 Metern pro Stunde 60 Tage für die Strecke von 42,2 Kilometern benötigt hat. Aus diesen Projekten bringt er ausdrucksstarke Vorstellung und Bilder mit, die ihm als Grundlage für neue Interpretationsräume dienen. Die Verbindung von Kunst und Nachhaltigkeit sind für ihn kein Widerspruch, sondern ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Der V4V-Kunstdialog findet via Zoom ab 19 Uhr statt. Anmeldung unter www.v4v.eu/veranstaltungen.