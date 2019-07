Mit über drei Promille Alkohol im Blut zum Einkaufen gefahren

Eine 59-jährige Frau ist am Montag beetrunken zu einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-Rieger-Straße gefahren.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte kurz vor 20 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie eine offenbar deutlich angetrunkene Frau mit ihrem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße stand, wegfahren wollte. Tatsächlich trafen Beamte des Polizeireviers Aalen die 59-Jährige in ihrem Auto sitzend an. Die Ermittlungen ergaben, dass sie zuvor angetrunken dorthin gefahren war. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Die 59-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten.