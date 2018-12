Mister Heidenheim muss passen

Sieben Tore und acht Vorlagen in 18 Pflichtspielen – Mister Heidenheim hat auf dem Platz in dieser Saison wieder einen großen Anteil am Erfolg gehabt. Doch der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss mehrere Wochen auf Kapitän Marc Schnatterer (33) wegen einer Verletzung an der rechten Fußsohle (Einriss der Fußsohlenfaszie) verzichten. Beim 4:1-Sieg gegen den MSV Duisburg hatte sich Schnatterer verletzt. Der FCH spielt in diesem Jahr noch beim FC Ingolstadt und Arminia Bielefeld.