In der Tischtennis-Oberliga steht für die Damen des TSV Untergöningen das erste Rückrunden-Duell in 2020 an. Gegner ist an diesem Sonntag (14 Uhr) in der heimischen Halle auf dem Rötenberg der TTV Burgstetten.

In der Vorrunde hatte das TSV-Quartett mit 5:8 das Nachsehen. Zum Start in die Rückrunde liegt Untergröningen mit 2:16 Punkten auf dem 9. Platz und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Abstand auf den Relegationsplatz (8. Platz) beträgt vier Punkte.

Daher wäre ein Punktgewinn gegen Burgstetten (6. Platz, 9:9 Punkte) durchaus hilfreich.