Mission Klassenerhalt des VfR: Hoffnung, aber die Zeit drängt

Im Modus einer verlängerten englischen Woche, in der sich der VfR Aalen befindet, bleibt nicht viel Zeit. Nicht zum trainieren, nicht zum sprechen und glücklicherweise auch nicht um sich allzu viele Gedanken zu machen. Also ließ Rico Schmitt seinen ersten Gedanken freien Lauf, noch bevor er das vergangene Spiel bilanziert hatte. „Ich greife es schon einmal vorweg: Es ist möglich am Mittwochabend gegen Unterhaching zu gewinnen. Wir können das Spiel gewinnen.“ Der Trainer des Schlusslichtes der 3. Fußball-Liga ist optimistisch.

Das kann er sein, das muss er sein. Die Aalener hatten die beste Leistung in diesem Jahr hinter sich, im zweiten Spiel unter Schmitt, schrammten bei dessen Heim-Debüt am Freitagabend in der Ostalb-Arena knapp am Sieg vorbei. Das mit dem vorbei schrammen sollte in dieser Saison nicht mehr allzu oft passieren, denn dann haben sich die Rechenspiele, die nach wie vor bei den Optimisten allgegenwärtig sind, bald erledigt.

Zehn Punkte fehlen

Royal-Dominique Fennell, der VfR-Torschütze beim Nur-1:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach, schaut noch nicht auf die Tabelle.

Am Mittwochabend ist sie aus Aalener Sicht zumindest von der Anzahl der Spiele wieder gerade gerückt, nach dem Nachholspiel gegen Unterhaching. Alarmierend ist der Abstand vor dem Spiel seit diesem Wochenende, nach dem 25. Spieltag: Zehn Punkte Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz, sodass das Wort „können“ in Schmitts Aussage fast schon durch „müssen“ ersetzt werden muss. „Wir brauchen jetzt Siege“, sagte VfR-Präsident Sport Hermann Olschewski treffend. Doch dazu muss es scheppern, im Kasten der Gegner. Im Ländle-Derby erspielten sich sich die Aalener beste Chancen, die sie allerdings reihenweise verballerten.

Leidenschaft und Moral vorhanden

„Wenn wir Zweiter oder Dritter wären, gehen die Dinger rein“, befand ein verärgerter Fennell. Der Coach erklärte die Abschlussschwäche mit „Verbissenheit“ und „Überhast“, die da womöglich vorherrschten. Schmitts Rat: „Kopf hoch, dran bleiben, das kann ich nur mitgeben.“

Einen Auftrag des Trainers haben die VfRler gegen Aspach wie schon beim 1:2 gegen 1860 München umgesetzt: Seine Spieler zeigten Kampf, Leidenschaft, Moral. Das sind wichtige Tugenden im Abstiegskampf, der nicht mit dem Sturz in die Regionalliga enden soll. Da waren die rettenden Daniel Bernhardt im Tor, Kapitän Clemens Schoppenhauer und Stürmer Matthias Morys, die sich einem drohenden zweiten Gegentreffer in der offenen Partie entgegen warfen.

Glaube ist da

„Das zeigt, dass die Jungs weiter dran glauben“, sieht ihr Trainer. Schmitt sah trotz des Remis positives, es gab (wieder einmal) Lob vom Kontrahenten, Zuspruch von den Fans. „Der Gegner hat eine Top-Leistung abgeliefert“, stellte SGS-Coach Florian Schnorrenberg heraus. Die Aalener Anhänger unterstützten die Mannschaft, trotz lediglich 3148 Zuschauern kam so etwas wie Stimmung auf bis zum Schluss. „Der Funke ist übergesprungen“, merkte Schmitt an. Auf den VfR und seine Fans kommt nun also Unterhaching zu, das dritte Spiel binnen neun Tagen, wieder um 19 Uhr. „Es sind noch ein paar Spiele“, sieht einer wie Fennell noch die weiteren Chancen. Genauer gesagt 14 Spiele. Die Zeit drängt.