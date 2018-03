Ein Sieg, zwei Remis - das ist die die Ausbeute der Tischtennis-Damen des TSV Untergröningen.

Damen-Verbandsliga: DJK Sportbund Stuttgart II - TSV Untergröningen 7:7. Clara Nieto und Miriam Kuhnle konnten mit großem Kampf die Doppel-Partie gegen Antje Schoknecht und Jasmin Hagdorn noch drehen und für sich entscheiden. Nina Feil und Laura Henninger verloren dagegen ihr Doppel mit 0:3 gegen Anja Eichner und Simone Wenninger. Auch im vorderen Paarkreuz dann eine Punkteteilung. Laura Henninger fand gegen Anja Eichner kein Gegenmittel (1:3), während Nina Feil das Spiel gegen Alina Klöpfer über weite Strecken im Griff hatte (3:0).

Miriam Kuhnle kam zu Beginn mit den Aufschlägen ihrer Gegnerin Simone Wenninger nicht klar und lag schnell mit 0:2 zurück ehe sie besser ins Spiel fand , dann aber dennoch eine 1:3-Niederlage einstecken musste. Im Spiel zwischen Clara Nieto und Antje Schoknecht lag die Kochertälerin im Entscheidungssatz bereits mit 4:8 in Rückstand, behielt die Nerven und gewann mit 22:20 den Entscheidungssatz und glich so zum 3:3 aus. Nach gewonnenem ersten Satz musste Nina Feil ihrer Stuttgarter Kontrahentin Anja Eichner zum 3:1-Erfolg gratulieren. Die Partie zwischen Laura Henninger und Alina Klöpfer ging in den Entscheidungssatz, den die Stuttgarterin dann klar für sich entscheiden konnte. Nachdem Clara Nieto ihr Spiel gegen Simone Wenninger mit 0:3 verlor drohten „die Felle davonzuschwimmen“. Miriam Kuhnle mit einer engagierten Leistung gegen Antje Schoknecht (3:1) und Nina Feil mit einem 3:1 gegen Simone Wenninger verkürzten auf 5:6. Clara Nieto gewann Satz eins gegen Anja Eigner, musste danach aber ihrer Gegnerin zum 3:1-Erfolg gratulieren.

Miriam Kuhnle zündete den Turbo und schaffte gegen Alina Klöpfer die Überraschung. Einen 1:2-Rückstand dreht sie in einen 3:2-Erfolg gegen die Nummer zwei der Gastgeberinnen. Im letzten Spiel stand Laura Henninger gegen Antje Schoknecht in der Box und siegte mit 3:1 und macht damit das Remis klar.

Damen-Bezirksliga: TSV Hüttlingen II - TSV Untergröningen III 1:8. Amelie Fischer und Andrea Feil mit einem 3:0 gegen Christina Kienle und Friedericke Bolsinger sowie Claudia Strauch und Anne Linkner mit einem 3:1 gegen Barbara Friedl und Vlasta Schmidt-Walter brachten die Kochertälerinnen in den umkämpften Eingangsdoppeln mit 2:0 in Führung. Im ersten Einzeldurchgang gewannen Andrea Feil (3:1 gegen Christina Kienle), Amelie Fischer (3:0 gegen Friedericke Bolsinger) und Claudia Strauch (3:1 gegen Vlasta Schmidt-Walter), lediglich Anne Linkner musste ihrer Gegnerin Barbara Friedl zum 3:2-Erfolg gratulieren.

In Durchgang zwei konnten sich wiederum Amelie Fischer (3:0 gegen Christina Kienle), Andrea Feil (3:1 gegen Friedericke Bolsinger) und Claudia Strauch (3:0 gegen Barabare Friedl) durchsetzen und so die Begegnung mit einem 8:1-Erfolg beenden.

Mädchen U 18 - Landesliga: TSV Untergröningn II - TSV Neukirch 5:5. Cristina Krauß und Yeliz Kocbinar gewannen das Eröffnungsdoppel gegen Amelie Frohnmayer und Sarah Zerlaut mit 3:1 während Julianna Wolf und Lucia Loss mit 0:3 gegen Theresa Büg und Lara Kollmann das Nachsehen hatten. In den Einzelbegegnungen gewann Cristina Krauß gegen Sarah Zerlaut mit 3:0 während Yeliz Kocbinar mit demselben Resultat gegen die Nummer eins der Gäste, Amelie Frohnmayer unterlegen war. Julianna Wolf konnte sich mit 3:1 gegen Lara Kollmann durchsetzen während die mit Abstand jüngste TSV`lerin, Lucia Loss, in einem Fünf-Satz-Match mit 2:3 gegen Theresa Büg unterlag. Cristina Krauß lag mit 0:2 zurück ehe sie die Partie drehen konnte und den Entscheidungssatz mit 11:6 für sich entschied.

Yeliz Kocbinar verlor mit 0:3 gegen Sarah Zerlaut. Einen Fünf-Satz-Krimi lieferte anschließend Julianna Wolf gegen Theresa Büg ab, den die Kochertälerin am Ende mit 3:2 für sich entschied. Lucia Loss verlor parallel mit 0:3 gegen Lara Kollmann und so stand am Ende das Unentschieden auf dem Spielbericht. Mit 16:2-Punkten rangiert die Verbandsklasse-Reserve des TSV Untergröningen weiterhin auf Platz eins in der Landesliga-Tabelle. Nach der Osterpause kommt es dann am 14. April zu einem Doppel-Auswärtsspiel, zuerst bei der TG Biberach und danach beim TSV Herrlingen.