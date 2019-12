Miriam Kuhnle und Lotte Groß vertreten Untergröningen

Vom TSV Untergröningen haben sich gleich vier Spielerinnen für die Baden-Württembergischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Jugend in Weinheim qualifiziert. Doch letztlich konnten mit Miriam Kuhnle und Lotte Groß nur zwei davon an diesem Turnier starten. Amelie Fischer und Cristina Krauß mussten dagegen ihre Teilnahme absagen.

Bei den Mädchen U 18 startete Miriam Kuhnle im Feld der 32 besten Tischtennisspielerinnen Baden-Württembergs. Die Vorrunde wurde in acht Vierer-Gruppen ausgetragen, bei denen sich die Plätze eins und zwei der einzelnen Gruppen dann für die K.o.-Runde qualifizierten. Der Start in das Turnier klappte mit einem 3:0 gegen Claudia Engesser vom TSV Mimmenhausen. Gegen Felicitas Reif vom TTC Weingarten folgte ein umkämpfter 3:1-Erfolg und im Spiel um den Gruppensieg gelang nach einem 0:2-Satzrückstand noch ein starker 3:2-Erfolg gegen die stärker eingestufte Lisa Klett, die in der Regionalliga Südwest für den TTV Weinheim-West aufschlägt. Damit war das selbst gesetzte Ziel der Qualifikation für die K.o.-Runde erreicht. In dieser traf sie auf Larissa Ziegler von den TTF Kißlegg.

Kuhnle behält die Oberhand

Nach einer 2:0-Führung musste Kuhnle noch in den Entscheidungssatz um in diesem am Ende mit 3:2 die Oberhand zu behalten.

Damit war der Einzug ins Viertelfinale perfekt. Dort wartete mit Wenna Tu, die spätere Turniersiegerin. Gegen die Bundesligaspielerin der NSU Neckarsulm war dann trotz gutem Spiel erwartungsgemäß Endstation. Platz fünf stand damit am Ende zu Buche. Im Doppel-Wettbewerb ging Miriam Kuhnle mit Annika Müller vom TSF Ludwigsfeld an den Start. Im Achtelfinale konnten sie sich knapp mit 3:2 gegen Felicitas Reif und Samira Apfel behaupten um dann im Viertelfinale den späteren Siegerinnen Wenna Tu und Ramona Betz zum Sieg zu gratulieren. Zum ersten Mal in ihrer Karriere konnte sich Lotte Groß für die Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften qualifizieren. Diese (U 15) wurde am Sonntag ausgetragen. In der Gruppe konnte Groß gegen die deutlich stärkere Celin Ermler (TTC 1946 Weinheim) gut mithalten, unterlag aber am Ende mit 1:3. Mit demselben Ergebnis musste sie Megan Cytacki vom TTC Suggental den Sieg überlassen.

Erneute Pleite

Dadurch war der zweite Platz in der Gruppe nicht mehr erreichbar und mit etwas Frust ging auch das letzte Spiel gegen Malin Rath vom TTV Erdmannshausen verloren.

Am Ende Platz 25. Im Doppel startete Lotte mit Aylin Günes vom TSV Neu-Ulm, dort mussten die beiden im Achtelfinale gegen Sabrina Himmelsbach/Lena Fritz die Segel streichen.