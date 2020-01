Mira Wunder verabschieden sich

Nach sechs erfolgreichen Jahren legt die Band Mira Wunder, die ihre Wurzeln in Aalen hat, eine Pause auf unbestimmte Zeit ein. Mit einem vorerst letzten Konzert verabschieden sich die Musiker von der Bühne: Am 25. Januar feiern Mira Wunder im alten Schlachthof (Haus der Jugend) ihren Abschied. Mit dabei sind die Bands Mischa und Long Way Home.

Der Abend wird von der Göppinger Band Long Way Home eröffnet. Erst im November feierte die Gruppe ihr neues Albums „Stalker“, das bei der Show im Alten Schlachthof präsentiert wird. Long Way Home kombinieren auf „Stalker“ Songs zum Mitsingen, Mitgrooven und Tanzen mit rockig-melancholischen Songs. Dabei aber stets mit einem leichten Augenzwinkern, einem Bier im Gepäck und der Attitüde, das Leben nicht zu ernst zu nehmen.

Ein enorm erfolgreiches Jahr haben die Pop-Rocker von Mischa aus Biberach hinter sich: Top 50 in den Spotify Charts, Gewinner des Play Live Baden-Württemberg und eine Show auf dem Southside Festival. Mischa lassen nichts anbrennen und vereinen Kneipenzauber und Bühneneleganz durch kräftige Vocals und die deutschen Texte von Mimi Elsässer.

Mira Wunder feiern an diesem Abend ihren vorübergehenden Bühnenabschied. Nach sechs Jahren ist die Band längst kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Popszene und wurde bereits als Vorband von Acts wie Max Giesinger, Christina Stürmer, Lotte, The Boss Hoss, Silbermond und der US-Sängerin Beth Dito gebucht.

Der Abend im Alten Schlachthof ist für Mira Wunder ein ganz besonderer: Die Band kehrt für ihren vor-erst letzten Gig dorthin zurück, wo im Jahr 2013 alles begann.