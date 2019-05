Ministranten sind im Upcycling-Fieber

In 72 Stunden die Welt zu einem besseren Ort machen? Geht! Und wie? Das zeigen aktuell bundesweit 3400 Gruppen, die an der Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) teilnehmen. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ nehmen allein im Dekanat Ostalb bis 26. Mai knapp 600 Teilnehmer an dem Event teil. Auch Ministranten aus Waldhausen.

Auf dem Aalener Rathausplatz hat am Donnerstagnachmittag die Auftaktveranstaltung für die Gruppen der Ostalb stattgefunden. In den einheitlich grünen T-Shirts der Aktion des BDKJ warteten die Teilnehmer gespannt auf die Informationen zu ihren Projekten. Gemeinsam und gruppenübergreifend erspielten sich die Kinder und Jugendlichen ein vorbereitetes großes Holzpuzzle, auf dem nach und nach die verschiedenen Aufgaben erschienen.

Waldhausen cycled up: Aus T-Shirts werde Tragetaschen

Unter dem Projektname „Don’t waste our Open Space – aus Alt mach Neu“ dürfen die Ministrantinnen und Ministranten aus Waldhausen mit Unterstützung von Ilka Bleidistel ein Upcycling-Projekt verwirklichen. Ehrenamtlich übernimmt Bleidistel die künstlerische Begleitung des Projektes und stellt ihre Werkstatt in Waldhausen zur Verfügung. Hier findet sich alles, was ein Upcycling-Projekt so braucht und auch die 15 Kinder und ihre Ideen haben hier Raum. Nachdem die Aufgabe für die Waldhausener Ministranten feststand, ging es noch am Donnerstagabend ans gemeinsame Brainstormen in der Kreativwerkstatt. Auch wenn die Zeit des Projektes knapp ist, an Ideen fehlt es der Gruppe nicht.

Im vorderen Teil der Werkstatt knoten einige Mädels aussortierte T-Shirts zu tollen bunten Tragetaschen für Einkäufe zusammen, während Nicole Klopfer, die an der VHS Nähkurse anbietet, hilft, Blusen zu Wäschesäcken zusammenzunähen. Jede neue Tasche wird mit einem Strich an der Kreidetafel abgeschlossen, damit auch eine Bestandsliste geführt wird. Weiter hinten spülen die Jungs gerade alte Nussdosen aus, um diese anmalen zu können und mit einem Schlitz versehen zu einer Spardose umzufunktionieren. Bleidistel wünscht sich eine pinke Spardose, aber die Jungs wollen zuerst die Farben ihrer Lieblings-Fußballvereine verewigen. Auch Brillen- oder Stifteetuis aus buntem Filz und Holz werden die Minis herstellen.

Die Mini-Gruppe wird betreut von den jungen Damen Alicia Wörle, Lena Wörle, Jule Eiberger, Franziska Blümle und Rebecca Blümle. Ihnen ist es besonders wichtig, dass die Gruppe auch außerhalb des Ministrantendienstes zusammenwächst und gemeinsam etwas erlebt, sagt Lena Wörle.

Hergestelltes wird auf dem Wochenmarkt verkauft

Am Samstag werden die fertig upgecycelten Produkte auf dem Wochenmarkt in Aalen verkauft. Die Ministrantinnen und Ministranten aus Waldhausen teilen sich hier einen Stand mit der Gruppe der Salvatorkirche, die im Rahmen der 72-Stunden-Aktion regionales und saisonales Obst und Gemüse eingemacht hatten. Nach dem Markt geht es weider zurück in die Werkstatt, um weiter fleißig zu basteln. Auch am Sonntag sollen vor der Kirche in Waldhausen und Oberkochen die kreativen Schätze angeboten werden.