Ministerium zwingt Kreis zum Erlass einer erneuten Ausgangssperre – Aktuelle Corona-Lage

Bei den Corona-Zahlen hat es am Donnerstag erneut einen leichten Anstieg gegeben. Der Inzidenzwert hingegen hält sich weiterhin mit 25 positiv Getesteten innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner auf niedrigem Niveau.

16 Neuinfektionen haben die Labore am Donnerstag bis 24 Uhr an die Gesundheitsbehörde des Ostalbkreises übermittelt. Damit steigt die Zahl der Gesamtfälle auf 9277, davon gelten 8878 als genesen.

Nachdem die aktiven Fälle über einen gewissen Zeitraum lang stetig abnahmen, verzeichnet das Landratsamt in den vergangenen Tagen erneut eine Zunahme. Aktuell sind 143 Menschen im Ostalbkreis mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, das sind neun mehr als am Vortag. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Zuletzt stieg der Wert am 21. Februar um drei auf 256.

Der Blick auf die beiden Nachbarkreise mit dem jeweils niedrigsten beziehungsweise höchsten Inzidenzwert birgt keine Überraschungen. Der jeweilige Trend setzt sich fort. Einen bemerkenswerten Rückgang gibt es hingegen schon. So verzeichnete der Landkreis Donau-Ries am Donnerstag noch 139 aktive Fälle, am Folgetag sank der Wert auf gerade einmal 51 Infizierte. Der Inzidenzwert liegt aktuell (Stand Freitag) bei 13.

Ein Wert im anderen Extrem hingegen berichtet nach wie vor der Landkreis Schwäbisch Hall. 138 Menschen haben sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner angesteckt.

Kreis erlässt erneut Ausgangssperre

Aus diesem Grund wird ab Samstag, 27. Februar, erneut eine nächtliche Ausgangssperre erlassen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag in einer Pressemeldung mitgeteilt. Zuletzt lief die Beschränkung zum 23. Februar aus. Zwischenzeitlich hatte sich das Verwaltungsgericht Stuttgart damit beschäftigt, allerdings aufgrund der Frist den Rechtsstreit für beendet erklärt. Jedoch äußerte sich die Kammer kritisch und meldete zumindest rechtliche Bedenken an.

Nun aber dürfen sich die Bürger des Kreises erneut ausschließlich mit triftigen Gründen zwischen 21 und 5 Uhr draußen aufhalten. Der Landkreis wollte dies sogar noch verhindern, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Weisung sei vom Landesministerium für Soziales und Integration gekommen und somit bindend.

Laut Mitteilung hat sich Landrat Gerhard Bauer gegen die Maßgabe gewehrt, allerdings ohne Erfolg. Fällt die Inzidenz nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter den Wert von 50, gilt der Erlass bis zum 7. März.