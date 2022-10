Ministerin stimmt Aalener auf den Kirchentag ein

Noch ist es ein Ereignis, das erst Mitte 23 stattfindet, doch in dieser Woche ist der Kirchentag in Nürnberg im Juni im evangelischen Gemeindehaus in Aalen ganz nahe gerückt: Auf Einladung des ACK-Vorsitzenden Pfarrer Bernhard Richter kam hoher Besuch: Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, stimmte die Aalener auf den 38. Kirchentag in Nürnberg vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg ein.

Hoffmeister-Kraut ist Mitglied des Präsidiums des Kirchentages und damit für das Großevent mit verantwortlich. Die dreifahce Mutter ist schon lange auch in der Kirchengemeinde in Balingen engagiert und bekannte an diesem Abend auch ungeniert ihren Glauben. „Der Kirchentag ist das Ereignis, das Menschen zusammenführt“, war einer ihrer Leitsätze. Oder: „Der Kirchentag ist das Forum für brennende Fragen.“ Hoffmeister-Kraut zitierte aber auch die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus und leitete daraus den Auftrag ab, als Menschen die Erde zu bewahren. Die Ministerin rief an diesem Abend die Aalener Christen auf, an diesem Kirchentag teilzunehmen und ihn auch aktiv mitzugestalten.

Dekan Ralf Drescher bedankte sich bei Hoffmeister-Kraut mit „Süßen Grüßen“ aus Aalen und mahnte in seinem Segenswort alle, in diesen Zeiten sehr wachsam zu sein. Landrat Dr. Joachim Bläse stellte in seinem Grußwort den Ostalb-Schutzschirm vor und dankte den Kirchen für ihr umfassendes caritatives und diakonisches Engagement.

Der Abend begann mit festlichen Klängen des Posaunenchores unter Leitung von Wolfgang Böttiger. „Was wären Kirchentage ohne Posaunen“, schwärmte Pfarrer Bernhard Richter, der als Vorsitzender der örtlichen ACK in den Abend einführte. Nach dem Katholikentag 1931 und dem evangelischen Kirchentag 1979 sei es nun wieder Zeit für einen Kirchentag in Nürnberg, sagte Richter in Anlehnung an die Losung des Kirchentages aus Markus 1.15: Jetzt ist die Zeit.

Richter erinnerte an die Aalener Beteiligung an großen ökumenischen Kirchentagen in Berlin und München, aber auch an die kleineren Kirchentage in der Stadt 2000, 2005, 2009, 2013 und 2020. Richter deutete auch an, dass es Planungen gebe, wie die Aalener Beteiligung im nächsten Jahr in Nürnberg aussehen könnte.