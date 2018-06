Beim NBC-Pokal der Männer in Straubing hat der amtierende deutsche Pokalsieger KC Schwabsberg auch gegen die internationale Konkurrenz überzeugen können. Die Qualifikation absolvierten die Kegler von der Ostalb als bestes von 25 Teams aus ganz Europa. Einziger Wermutstropfen die Halbfinalniederlage gegen die ungarische Mannschaft von Rèpcelaki SE. Am Ende holte sich der KCS den dritten Platz.

Die Qualifikation im NBC-Pokal der Männer endete am Abend des dritten Tages mit einem Paukenschlag. In einem dramatischen Finallauf warfen die Mannschaften aus Österreich und Slowenien den Geheimfavoriten Répcelaki SE (HUN) aus dem Rennen. Gleichzeitig schob sich Schwabsberg nach einem Schlussspurt mit einer Gesamtleistung von 3799 Kegeln auf den ersten Platz des Klassements. Die eigentliche Bombe platzte nach dem sportlichen Teil, als beim zweiten deutschen Vertreter, dem SKC Staffelstein, ein Spieler nicht gewertet wurde, weil das Ausländerkontingent überschritten worden war. Dadurch rutschten die Ungarn, die eigentlich schon draußen waren, durch die Hintertür auf Rang vier und Konstruktor Maribor, Schwabsbergs ursprünglicher Gegner auf Platz drei.

Schwabsberg verkaufte sich gegen den ungarischen Überraschungsgegner Répcelaki SE keineswegs schlecht, hatte aber gegen die furiosen Magyaren nicht die Spur einer Chance. Immer dann, wenn die Ostwürttemberger im Begriff waren das Heft des Handelns zu übernehmen, wurden sie von den Ungarn, die beinahe nach Belieben mit Handneunern aufwarteten, ausgekontert.

Répcelaki SE, das einen überragenden Tag erwischt hatte setzte sich am Ende verdient mit einem glatten 7:1 (3917:3749 Kegeln) gegen Schwabsberg durch. In absoluter Weltklassemanier präsentierten sich dabei der ehemalige Einzelweltmeister Kakuk Levente (684 Kegel) und Zsombor Zapletan (670 Kegel) bei den Ungarn sowie Philipp Vsetecka (683 Kegel) bei Schwabsberg.

Vsetecka war es auch, der mit seiner 200’er Schlussbahn (111/89/0) die beste Einzelbahn des Turniers spielte. Die weiteren Ergebnisse für Schwabsberg erzielten: Ronald Endrass (607 Kegel), Matze Dirnberger (622 Kegel), Timo Hehl 601 (Kegel) Manuel Lallinger (630 Kegel), Jürgen Pointinger/Reiner Buschow (606 Kegel). Das kleine Finale um Platz drei war nur zum Auftakt spannend. Da konnte Orth zunächst sogar mit 2:1 und 1931:1899 Kegeln in Führung gehen. Bereits bei Halbzeit hatte dann aber das Schwabsberger Schlusstrio um Matze Dirnberger, Kapitän Reiner Buschow und Manuel Lallinger das Blatt gewendet und sogar ein Plus von 121 Kegeln herausgespielt. Schwabsberg sicherte sich am Ende hochverdient mit 2 : 6 und 3688 : 3806 Kegeln die Bronzemedaille und den angestrebten Startplatz in der Champions League. Schwabsbergs „Königstransfer“ Philipp Vsetecka präsentierte sich erneut in Weltklassemanier. Mit 686 Kegeln war er der überragende Akteur der Partie.

Bester Spieler bei den Österreichern war sein direkter Gegenspieler Jiri Vicha mit 659 Kegeln. Die weiteren Ergebnisse für Schwabsberg erzielten: Timo Hehl/Damir Cekovic (588 Kegel), Ronald Endraß (625 Kegel), Matze Dirnberger (618 Kegel), Reiner Buschow (648 Kegel) und Manuel Lallinger mit 641 Kegel. Schwabsbergs Gegner in der Champions League steht mit der slowakischen Mannschaft von ZP Sport a.s. Podbrezova bereits fest.