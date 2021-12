Mindestens eine neue Bestzeit – Sportallianz mischt Wettkampf auf

Vier junge Schwimmer der Aalener Sportallianz sind am vergangenen Wochenende auf der Langbahn bei den Internationalen Schwimmtagen im Fächerbad in Karlsruhe an den Start gegangen. Ein jeder Schwimmer fuhr nach einem sehr langen Drei-Tages-Wettkampf mit mindestens einer Bestzeit nach Hause.

Die 17-jährige Miriam Merkel konnte fünfmal ihre Rekorde verbessern, ebenso die 15-Jährige Johanna Gölder. Oliver Hummel und Vivien Jocham konnten zweimal beziehungsweise einmal ihre Bestleistungen steigern. In diesen Zeiten ist es schön, dass trotzdem Wettkämpfe stattfinden können. Für die Organisatoren war es schon immer ein enormer Aufwand einen Wettkampf durchzuziehen, aber mit den entsprechenden Corona-Regeln sind die Anforderungen erheblich gestiegen. An diesem Wochenende stehen zudem die Baden Württembergischen Meisterschaften in Heidelberg auf dem Programm. Vor diesem Hintergrund wurde der Karlsruher Wettkampf aus vollem Training heraus geschwommen.

Miriam Merkel konnte in Karlsruhe einen guten Wettkampf schwimmen. Achtmal am Start und fünfmal die Bestleitungen verbessert - so fuhr Merkel zufrieden nach Hause. Über 800 Meter (m) Freistil am Start, ist sie dort zum ersten Mal die 200m Lagen unter drei Minuten geschwommen (2:57,76 Minuten). Über 100m Rücken 1:21,53 Minuten (min), und 100m Freistil in 1:11,41min und auch die vierfache Länge in 5:31,60 konnte sich sehen lassen. Über die kurze 50m Freistil- und Rückenstrecke im Becken und mit 200m Rücken beendete sie das lange Wettkampfwochenende.

Langer Samstag bedeutete für die Schwimmer von morgens 7.30 bis 19 Uhr auf die Starts zu warten und mehr oder weniger nicht die Plätze verlassen und durchgängig Maske zu tragen. So erging es allen, auch Johanna Gölder und sie kam damit zu Recht. Sie schwamm fünf eigene Rekorde. Die Langdistanz 800m Freistil schwamm sie in guten 10.28,99min. Dann schmetterte sie 50m in 33,46sek und sprang über 200m Brust ins Wasser. Hier schlug sie nach 3:11,70min an und hat noch viel Potenzial nach oben, meinte Trainer Peter Rothenstein. Die halbe Strecke schwamm sie in 1:30min, persönliche Bestzeit. Die schwamm sie auch über 400m Freistil in 5:06,06min. Weitere Starts waren 100m Freistil in 1:08min, 200m Freistil in 2:23min und 50m Freistil in 30,4 Sekunden.

Einziger männlicher Schwimmer der Aalener Sportallianz in Karlsruhe war Oliver Hummel. Er hatte in den vergangenen zwei Wochen jeweils einen Wettkampf in der Schweiz und ging dort für seinen Schweizer Heimatverein an den Start. Bei den Schweizer Meisterschaften (Kurzbahn) konnte er gute Leistungen abrufen und sich im Mittelfeld platzieren. Über 50m Brust steigerte er sich um fast zwei Sekunden auf 30,85 Sekunden, auf der kurzen Strecke eine starke Sache. Ebenfalls auf der Sprint-Schmetterlingsstrecke 50m schwamm er eine Sekunde besser als je zuvor und schlug nach 26,47 Sekunden an. Über 200m Brust verbesserte er sich auf 2:33,42min. Seine Zeit über 100m Schmetterling war 58,68 Sekunden. Sechsmal startete er in Karlsruhe, das war nun der dritte Wettkampf innerhalb von drei Wochen. „Da ist die Trainingsansteuerung und die Belastbarkeit nicht mehr so einfach hinzubekommen“, kommentierte sein Trainer und war doch zufrieden, „denn Wettkampfhärte haben wir hiermit trainiert.“ Vivien Jocham steigerte ihre 100m Rückenzeit auf 1:17,48min und hatte ebenfalls ein großes Startprogramm. Am Freitag war bereits der erste von sieben Starts, die 800m Freistil, die sie mit langen Armzügen nach 10:35min beendete. „Die langen Armzüge hat Vivien gut hinbekommen“, freute sich Peter Rothenstein mit ihr.

Durch ihre ruhige Wasserlage und die langen Züge konnte sie über 400m Freistil 5:05min schwimmen und bei der halbierten Länge stieg sie nach 2:22min aus dem Wasser. Aus vollem Training heraus und auch diese ungewohnten und neuen Regeln einzuhalten, sind nicht gerade förderlich um Bestleistungen zu erbringen.

„Hier muss man auch erst Routine reinbekommen“, zog Trainer Peter Rothenstein ein Resumee. Vivien Jocham schwamm knapp über ihren Bestleitungen die verschiedenen Schmetterlings-/Freistil- und Rückenstrecken.